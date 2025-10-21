©CLARK FRANKLYN

프랑스 럭셔리 패션하우스 디올(Dior)이 산의 마법과 새로운 여정을 향한 헌사를 담은 DiorAlps(디올 알프스) 캡슐 컬렉션을 공개했다.이번 컬렉션에서는 디올 하우스의 영감과 현대적인 감성을 바탕으로, 꾸뛰르와 퍼포먼스의 경계를 넘나드는 독창적인 겨울 워드로브를 만나볼 수 있다.기술력과 상징적 코드가 조화를 이루는 DiorAlps 캡슐 컬렉션은 설원 위에서도 탁월한 스타일을 완성해준다. 부드럽고 절제된 톤으로 전개되었으며, 때로는 디올의 아이코닉한 오블리크 패턴으로 장식되어 고급스러운 세련미를 더한다.또한 'Christian Dior' 스트랩이 달린 스키 고글, 스카프, 비니, 장갑 등 액세서리는 디올 하우스의 시그니처 모티브로 꾸며져, 디테일까지 완벽한 우아함을 선사한다. 이와 함께 Lady Dior, Dior Toujours, Diorstar 백은 시어링과 가죽을 조합한 정교한 버전으로 새롭게 선보인다.특별한 실루엣으로 겨울 시즌을 빛낼 DiorAlps 캡슐 컬렉션은 디올 공식 웹사이트와 전국의 디올 부티크에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com