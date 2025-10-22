AION·피블, UAE 현지 법률 인프라 구축... 중동 규제 장벽 넘어

블록체인 기반 AI 플랫폼 피블(PIBBLE)을 운영하는 캐러멜베이가 UAE 금융규제 및 블록체인 법률 체계를 완비하며 중동 시장 진출에 속도를 내고 있다.UAE는 블록체인과 디지털 자산 분야에서 선진적인 규제 프레임워크를 구축했지만, 금융 서비스로의 적용에는 VARA(가상자산규제청)와 FSRA(금융서비스규제청) 규정, 데이터 보호법 등 까다로운 조건이 뒤따른다.이를 위해 캐러멜베이는 중동 대표 투자사인 Ahed Al Khaleej Investment와 협력 관계를 맺고, UAE 금융 및 블록체인 전문 법률 자문단을 운영 중이다. 해당 기관은 UAE 정부 및 금융당국과의 긴밀한 네트워크를 기반으로 자문을 제공하고 있으며, CEO Abdulla Ali는 만수르 가문 소유의 ADNOC 전 부사장 출신으로 알려져 있다.이보람 캐러멜베이 대표는 “해외 금융 시장에서 성공하기 위해서는 현지 규제 이해와 법률 대응이 필수적”이라며 “전문 자문단과 함께 UAE의 복잡한 규제 체계에 부합하는 전략을 수립했다”고 밝혔다.한편 캐러멜베이가 선보인 AI 무역금융 솔루션 ‘AION’은 글로벌 무역 서류와 금융 데이터를 AI가 자동 검증·분류해 처리 시간을 단축하는 AI 기반의 자동화 시스템이다. 이 솔루션은 아마존의 전략적 투자를 기반으로 개발됐으며, 포스코인터내셔널과의 POC(기술 검증)를 통해 기술력을 인정받았다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com