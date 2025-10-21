뉴스1

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장(더불어민주당)이 국감 기간 중 국회에서 치러진 딸의 결혼식 논란에 대해 해명에 나섰다.최 위원장은 21일 국회에서 열린 과방위 국정감사에서 딸 결혼식과 관련 "기업이나 피감기관에 청첩장을 전달한 사실이 전혀 없다"고 밝혔다.이날 박정훈 국민의힘 의원은 국정감사에서 류제명 과학기술정보통신부 2차관과 이상중 한국인터넷진흥원장에게 최 위원장의 자녀 결혼식에 축의금을 냈는지 물으며 "국감을 진행하려면 피감기관, 관련 기관으로부터 축의금을 받은 것을 다 토해내고 해야 한다"고 말했다.이어 "최 위원장이 딸 결혼식을 못 챙겼다, 그리고 (관련 기관에) 화환을 보내지 말아 달라고 얘기하는 걸 챙기지 못한 게 자기 책임이라(고는) 얘기를 했는데, 정말 비겁한 변명"이라며 "혼주는 최 위원장 본인"이라고 재차 지적했다.최 위원장은 "일부 국민의힘 의원들 그리고 원외에 계신 분들이 제가 피감기관에 청첩장을 뿌렸다, 대기업 상대로 수금한다, 계좌번호가 적힌 모바일 청첩장을 뿌렸다는 등의 허위 주장을 유포하고 있다"며 "(그간) 이렇게 (사실을) 구체적으로 밝히지 않은 이유는 '무슨 저런 엄마가 다 있냐'며 모성 논란을 일으킬 것 같아서였다"고 했다.딸의 결혼식과 관련한 해명 과정에서 최 위원장은 눈물을 보이기도 했다.최 위원장은 "딸은 고등학교 때 제가 국회의원에 출마하면서 너무 많은 매도를 당해서 심리상담을 오래 받았다"며 "그래서 엄마가 말하면 일방적으로 통하는 그런 관계가 아니다. 모든 것을 독립적으로 본인이 하고 가급적 떨어져서 지내고 싶어 하는 상태"라고 말했다.최 위원장은 전날에도 국감에서 딸의 결혼식이 논란이 되자 "양자역학을 공부하느라 딸의 결혼식에 신경을 쓰지 못했다"고 해명한 바 있다.그는 "제 질의 내용을 보신다면 문과 출신인 제가 양자역학을 공부하느라 거의 밤에 잠을 못 잘 지경"이라며 "매일 양자역학을 공부하고 외성 암호를 공부하고, 암호 통신을 거의 외우다시피 한다. 정말 집안일이나 딸의 결혼식에 신경을 못 썼다"고 했다.이날 최 위원장은 의원실을 통해 해명하기도 했다.의원실은 결혼식 날짜를 일부러 국정감사 기간에 맞춘 것 아니냐는 의혹에 대해 "결혼식 날짜와 장소는 어머니의 관여 없이 자녀가 스스로 결정한 것"이라며 "결혼한다는 사실만 인지하고 있었을 뿐, 정확한 날짜는 한 유튜버의 방송을 통해 명확히 인지하게 됐다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com