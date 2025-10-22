홈 한경BUSINESS [속보] 합참 "北, 동해상으로 탄도미사일 발사" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510224217b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.22 08:28 수정2025.10.22 08:28 강홍민 기자 연합뉴스합참 "北, 동해상으로 탄도미사일 발사"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이찬진, "아파트 두채, 한두 달 내 정리"···400억 성공보수도 언급 유류세 인하 연말까지 2개월 연장…휘발유 인하율 10→7% 축소 글로벌 CEO 총출동…세계 경제 외교 중심에 선 경주 APEC '딸 결혼식 논란' 최민희 "계좌 적힌 청첩장은 허위···결혼 날짜 유튜브로 알아" ‘물에 진심’인 한국, 물맛 6년 연속 최고 평가받은 코웨이의 비결