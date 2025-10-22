인천 부동산, 미추홀구·부평구 중심으로 개발 활기

한동안 송도·청라·검단 등 신도시 개발에 집중됐던 인천 부동산 시장이 최근 원도심으로 무게 중심을 옮기고 있다. 특히 미추홀구와 부평구를 중심으로 정비사업이 속도를 내면서 원도심 주거환경 개선에 대한 기대가 커지고 있다.실제 인천시 미추홀구는 용현학익지구를 비롯해 도화, 숭의, 주안동 일대 정비사업이 추진되고 있다. 부평구 역시 갈산1구역, 산곡3구역, 부개4구역 등 노후 주거지를 중심으로 재개발 사업이 본격화됐다. 부동산R114 자료(9월 17일 기준)에 따르면 인천시 내 재개발·재건축 사업 비중은 △부평구 27% △미추홀구 24%로, 두 지역이 전체의 절반 이상을 차지하는 것으로 조사됐다.이와 같은 인천 원도심 정비사업에 탄력이 붙은 배경에는 기반시설 확충, 특히 교통망 개선에 대한 기대감이 작용하고 있다. 지난해 말 발표된 ‘제2차 인천 도시철도망 구축계획(안)’에는 주안연수선(인천 2호선 연장), 부평연안부두선(트램), 가좌송도선(경전철) 등 원도심을 중심으로 한 교통망 확충안이 반영됐다.이들 노선은 신도시 위주에서 벗어나 원도심과 신도시를 연결하고 서울 접근성도 높이는 노선으로 평가받고 있다. 예컨대 주안연수선은 주안역과 송도국제도시를 연결해 연수구와 미추홀구 접근성을 강화하며, 가좌송도선은 교통 여건이 취약한 서구 가좌동과 송도를 잇는다. 부평연안부두선은 GTX-B 부평역과 연계될 경우 수도권과 항만을 아우르는 광역 교통 허브로 성장할 가능성이 있다.교통 인프라 개선은 원도심 주거 선호도 회복의 촉매제가 되고 있다. 특히 인하대역, 도화역, 주안역, 부평역 등 주요 역세권 정비사업 구역들은 교통 접근성과 주거 인프라 개선 효과로 실수요자들의 관심이 높아지는 모습이다.대표적으로는 미추홀구 용현학익지구가 있다. 이곳은 1만 4000여 세대가 들어서는 대규모 도시개발 사업이 진행 중인 가운데, 특히 인하대역 주변은 주거단지 개발과 함께 도로, 공원, 교육시설 등 기반 인프라 정비가 병행되며, 기존 노후 주거지 이미지를 탈피해 쾌적한 주거 환경을 조성하고 있다. 이에 따라 실수요자들의 관심도 증가하고 있다.이 같은 흐름 속, 올 가을 인천 분양시장에서는 BS한양이 10월 중 미추홀구 용현학익지구 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지 ‘인하대역 수자인 로이센트’의 공급을 예고했다.인하대역 수자인 로이센트는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용 가능한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 또 인근에 위치한 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통이 예정돼 있으며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 또한, 현재 추진 중인 GTX-B 청학역이 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.입주와 동시에 완성된 생활인프라도 누릴 수 있는 것도 주목된다. 실제 단지는 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 더불어, 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있다.인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 '수자인(SUJAIN)' 20주년 기념작으로, 이러한 상징성에 걸맞은 상품설계를 강화할 예정이라는 점에서도 기대를 모은다. 특히 단지는 랜드마크동 커튼월룩 적용과 전 세대 선호도 높은 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용할 예정이다.단지의 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동에 위치하며, 10월 중 오픈 예정이다. 전화문의 및 홈페이지 방문을 통해서도 관련 정보를 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com