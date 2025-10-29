신현한 연세대 경영대학 교수. 사진=연세대

한국 대기업의 지난 30년은 압축 성장과 세계화의 역사였다. 수출과 제조 중심의 산업 구조, 정부 주도의 성장 전략, 그리고 위기 때마다 발휘된 조직의 실행력이 어우러져 한국은 세계 10위권 경제 대국으로 올라섰다. 그러나 그 영광의 이면에는 새로운 불안이 자리하고 있다.인구 감소, 기후 위기, 기술 패러다임의 대전환, 미·중 갈등에 따른 공급망 재편, 그리고 사회적 신뢰의 약화가 기업의 생존을 위협하고 있다.지난 30년이 ‘속도의 경쟁’이었다면 앞으로의 30년은 ‘방향의 경쟁’이 될 것이다. 한국 대기업이 다음 세대에도 지속적으로 성장하기 위해서는 세 가지 생존 조건을 준비해야 한다.첫째, 산업자본의 복원력이다. 한국 기업의 위상은 세계적으로 높아졌지만 산업의 체력은 약해지고 있다. 과거에는 ‘기술로 세계를 이긴 기업’이었지만 지금은 ‘현금으로 버티는 기업’이 되어가고 있다.단기 성과에 집중하는 금융적 사고가 장기 혁신을 압박하고, 연구개발(R&D) 투자는 줄어드는 대신 자사주 매입과 배당이 늘었다. 그러나 진정한 경쟁력은 여전히 기술과 생산 현장에서 나온다.반도체, 2차전지, 조선, 바이오, 그리고 미래 모빌리티 산업은 여전히 한국 경제의 근간이다. 산업자본의 복원력이란 단순히 공장을 짓는 문제가 아니라 기술 내재화와 공급망 자립, 그리고 인재 육성을 통해 산업 생태계의 깊이를 되찾는 일이다.자본시장의 유행보다 산업의 내공이 중요하고 단기 주가보다 장기 혁신이 우선해야 한다. 인내 자본의 확충, 즉 장기투자를 견딜 수 있는 자본 구조와 지배구조의 재설계가 절실하다.둘째, 제도의 적응력이다. 과거 한국의 제도는 압축 성장기에 최적화되어 있었다. 정부 주도의 개발정책과 대기업 중심의 효율성 구조는 빠른 성장에는 유리했지만 이제는 혁신의 걸림돌이 되고 있다. 오늘날의 문제는 ‘규제가 많다’가 아니라 ‘규제가 낡았다’는 것이다.인공지능, 바이오, 항공우주, 2차전지 등 신산업은 불확실성을 감수하면서 실험할 수 있는 제도 환경을 필요로 한다. 규제 샌드박스, 데이터 공유제, 스타트업 협력 생태계 등 새로운 제도가 민간 중심으로 작동해야 한다.정부의 역할은 감독자가 아니라 실험의 파트너로, 기업의 역할은 규제의 피해자가 아니라 제도 혁신의 공동 설계자로 변화해야 한다. 제도의 적응력은 곧 국가 경쟁력이다. 법과 제도가 산업보다 늦으면 기회는 해외로 빠져나가고 기술보다 앞서 나가면 혁신이 움츠러든다. 지금 한국에 필요한 것은 ‘유연한 규율’과 ‘실험 가능한 제도’다.셋째, 사회적 신뢰의 회복이다. 한국 대기업은 효율과 성과의 상징이었지만 동시에 불평등과 특권의 상징이기도 했다. 재벌의 세습, 불투명한 지배구조, 청년 일자리 감소는 대기업에 대한 사회적 신뢰를 약화시켰다.그러나 앞으로의 30년은 이윤의 크기가 아니라 이윤의 정당성이 경쟁력을 결정할 것이다. 국민이 신뢰하지 않는 기업은 장기적으로 자본시장에서 평가받지 못한다. 사회적 신뢰는 곧 자본비용을 낮추는 보이지 않는 자산이다.청년이 일하고 싶은 기업, 국민이 응원하는 기업, 그리고 지역사회와 함께 성장하는 기업만이 지속 가능하다. 진정한 신뢰는 보여주기식 캠페인이 아니라 투명한 경영, 공정한 경쟁, 그리고 위기 때 손해를 함께 감수하는 ‘공동체적 책임’에서 비롯된다.한국 대기업은 한 세대 전 위기 속에서도 세계 시장의 중심에 섰다. 그러나 다음 30년은 전혀 다른 싸움이다. 기술로 버티는 힘, 제도의 적응력, 사회로부터의 신뢰가 뒷받침될 때만이 그 길을 이어갈 수 있다. 이 세 가지 조건을 준비하는 기업만이 2050년에도 ‘한국 대기업’이라는 이름을 자부심으로 남길 것이다.