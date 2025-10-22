여가 생활 적극 즐기는 시니어… ‘VL르웨스트’ 입주 관심

고령화가 가속화하는 가운데, 시니어 세대의 소비 양상에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 단순한 생계형 지출을 넘어 여가, 문화, 자기계발 등 삶의 질을 위한 소비가 늘어나면서, 이들의 라이프스타일에 맞춘 새로운 주거 형태에 대한 수요도 증가하고 있다.국가데이터처에 따르면 2023년 기준 65세 이상의 소비 총액은 243조8천억 원으로, 전년 대비 12% 늘면서 사상 최대를 기록했다. 노년층 소비가 전체에서 차지하는 비중도 16.7%로, 역대 가장 컸다.65세 이상 노년층 소비의 60% 이상은 개인 지출인 민간 소비였다. 이는 정부가 제공하는 복지·의료 등 공공소비가 아닌, 개인이 직접 지출한 소비를 뜻한다. 민간 소비는 전년 대비 14.9% 증가했다. 특히 민간 소비 중에서도 여가, 문화, 외식 등의 기타 소비가 크게 늘었다.업계는 베이비부머 세대가 노년층에 진입하면서 인구만 증가한 것이 아니라 주요 소비층으로 부상하고 있다는 분석이다. 실제 노년층 전체 소비의 59.3%는 65∼74세에 집중돼 상대적으로 자산이 많고 활동성이 높은 젊은 노년층이 소비 활동이 활발한 것으로 나타났다.적극적인 소비 활동을 이어가는 시니어 세대의 등장은 여가와 엔터테인먼트 산업 전반에 걸쳐 주거문화에도 새로운 변화를 이끌고 있다. 최근에는 Elder(노인) + Entertainment(오락)의 합성어인 ‘엘더테인먼트(Eldertainment)’라는 신조어가 생겨날 정도로, 노년층을 위한 맞춤형 오락 콘텐츠 수요가 급증하고 있다. 이는 단순한 노후 복지를 넘어, 노년의 삶도 ‘즐기고 소비하는 삶’으로 전환되고 있음을 보여준다.최근의 시니어 세대는 높은 경제력과 교육 수준을 바탕으로 디지털 기술에도 빠르게 적응하고 있다. 스마트폰과 온라인 플랫폼 활용에 능숙해지면서, 여행 정보 검색, 온라인 쇼핑, 모바일 결제 등 디지털 기반의 여가 소비 활동도 활발해지는 추세다.또한, 오랜 기간 사회 활동을 이어온 경험 덕분에 은퇴 후에도 사회적 연결망을 유지하려는 욕구가 강하게 나타나고 있다. 고립을 피하고 활력을 유지하기 위해 미술관, 공연장, 문화센터 강좌 등 도시의 다양한 문화공간을 적극적으로 찾고, 같은 세대와의 교류를 통해 커뮤니티를 형성하며 정서적인 안정감도 추구한다.이러한 변화는 단순한 ‘노년의 여가’ 수준을 넘어, 적극적이고 주체적인 라이프스타일을 추구하는 시니어 소비자층의 등장을 보여준다. 이에 따라 주거 공간에 대한 선호도 달라지고 있다. 최근 다양한 취미 활동과 커뮤니티 교류가 가능한 시니어 주택에 대한 수요가 눈에 띄게 증가한 것도 이 때문이다.VL르웨스트는 입주민을 위한 커뮤니티 시설이 다양하게 마련돼, 운동부터 여가, 배움까지 폭넓은 일상을 누릴 수 있다. 북라운지, 평생교육관, IT교육실, 노래방, 퍼팅 라운지, 스크린 골프 등 취미 활동 공간이 마련되며, 스파, 메디컬케어존, 멀티테라피케어, 오픈가든, 레스토랑, 피트니스, 사우나 등 사교와 휴식을 위한 공간도 조성된다. 바리스타, 가드닝, 베이킹 등 개인 및 그룹 강좌도 준비 중이다.식사는 호텔 셰프가 관리하는 F&B 서비스를 통해 제공하며, 입주민의 연령과 건강 상태를 고려한 맞춤형 식단은 물론, 생일상, 특식, 연회용 메뉴까지 체계적으로 준비된다.VL르웨스트는 액티브한 도시 생활이 가능한 도심형 레지던스로, 지하 6층~지상 15층, 4개 동 전용면적 51~149㎡ 총 810실의 국내 최대규모로 조성된다. 내부는 시니어 세대의 생활 특성을 반영해 독립성을 강화한 원룸원베스 구조를 선보였으며, 신체 및 안전을 고려해 전 세대 미닫이문 및 무단차 설계, 세대 내 순환형 구조, 비상콜 시스템과 동작 감지 센서 등을 도입했다. 또한 반려동물과 동반 입주도 가능하다.또한 예약 대행, 비즈니스 업무 지원, 택배 보관, 리셉션, 하우스키핑 등 일상 전반에 걸쳐 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스가 제공된다. 또한 전문 의료기관과 연계해 24시간 응급대응 서비스는 물론 맞춤 건강 상담, 생활습관성 질환 관리와 연계한 건강관리 서비스 등까지 지원한다.주변에 풍부한 생활 인프라도 갖춰져 있다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역이 도보권에 있는 트리플 역세권 입지다. 김포공항 접근성도 뛰어나다. 트레이더스 마곡점을 걸어서 이용할 수 있고, 롯데백화점 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 편리하다. LG아트센터, 스페이스K서울 미술관 등도 가깝다.또한 50만4,000㎡ 규모의 보타닉공원과 지하 보행통로로 연결돼 있으며, 서울식물원도 있다. 여기에 더해 이화의료원과의 협약을 통해 인근에 위치한 이대서울병원에서 의료 케어를 받을 수 있다. 단지 내에 보바스의원도 운영해 개인 맞춤형 건강관리도 제공받는다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com