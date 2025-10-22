규제 제외·분양가상한제 단지 '시흥거모지구 대방 엘리움' 눈길

정부가 지난 15일 발표한 부동산 규제 대책으로 조정대상지역 및 투기과열지구 확대, 주택담보대출 규제 강화 등이 이뤄지면서 서울 전역과 수도권 주요 부동산 시장이 다시 한번 제약을 받게 됐다.하지만 이번 대책에서 규제를 비껴간 일부 지역은 오히려 반사이익을 누리는 모습이다. 부동산 업계 관계자는 “10·15 대책 이후 규제를 피해 간 지역은 상대적으로 청약 경쟁력이 높아지고 자산가치 상승 기대도 커 당분간 수요가 집중될 가능성이 높다”며 “특히 분양가상한제까지 적용돼 가격 메리트가 있는 단지는 희소성이 크기 때문에 초기 청약 경쟁률이 높게 형성될 것”이라고 말했다.전문가들은 앞으로도 정부 규제가 반복될 가능성을 고려하면, 현재와 같은 ‘규제 프리+분양가상한제’ 이중 혜택 단지는 더욱 찾기 어려워질 수 있다고 분석한다. 이러한 가운데, 이중수혜가 기대되는 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’가 11월 분양을 앞두고 있다.대방산업개발이 시공하는 '시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ'의 공급이 오는 11월 중 분양을 앞두고 있다. 해당 단지는 시흥거모 공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 1, 2단지, 총 682세대로 조성된다. 시흥거모지구는 수도권 서남부에 위치한 대표 공공택지로, 교통·생활 인프라가 빠르게 확충되며 향후 지역 가치를 높게 평가받고 있는 곳이다.인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖추었다. 더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다.해당 단지는 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡와 122㎡ 타입을 중심으로 구성되며, 4베이 구조를 적용해 채광, 통풍, 공간 활용성을 극대화했다. 또한, 시흥거모지구는 대규모 택지지구임에도 불구하고 소형 평형 위주의 공급이 다수를 차지하고 있는 가운데, 이번 단지는 중대형 평면을 중심으로 구성됐다.전 세대에 자연환기에 탁월한 맞통풍 구조를 적용해 쾌적한 실내 환경을 제공하며, 5.1m 광폭거실(전용 84㎡ 기준)이 설계돼 탁 트인 개방감을 자랑한다. 거실과 침실1에는 유리난간이 적용돼 시각적 개방감은 물론 고급스러운 외관까지 갖췄으며, 세대당 1.86대(1차 기준)의 여유로운 주차공간을 확보해 단지 전체의 주거 편의성을 높였다.해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com