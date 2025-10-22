홈 한경BUSINESS [속보] 특검 "김건희 목걸이·샤넬백 확보" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510225528b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.22 14:41 수정2025.10.22 14:41 강홍민 기자 사진공동취재단특검 "김건희 목걸이·샤넬백 확보강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 AWE, ‘월드닷펀 알파’ 공식 출시 베이비 브레짜, 젖병세척기 등 네이버 ‘베이비 바우처’ 공식 참여 맥퀸, 2025 홀리데이 에디트 공개 “하사 월급 200만원” 사명감으로 군 부사관 지원 안해 이음길에이치알, 스마일게이트인베스트먼트·대성창업투자로부터 전략적 투자 유치