베이비 브레짜, 젖병세척기 등 네이버 ‘베이비 바우처’ 공식 참여

이번 제휴는 육아 필수 가전의 초기 비용 부담을 낮추고 실질적인 경제 혜택을 제공하기 위한 네이버의 멤버십 맞춤형 전략의 일환이다. 특히 네이버에서 선정한 베이비브레짜, 더블하트 등의 브랜드 제품은 구매할 때마다 10% 추가 적립된다.
네이버가 새롭게 도입한 ‘베이비 바우처’는 아이 정보를 등록한 네이버플러스 멤버십 회원에게 제공되는 육아 특화 혜택으로, 생애주기에 따라 필요한 제품을 최적의 시기에 할인·적립 조건으로 구매할 수 있도록 설계됐다.
사용자는 네이버 애플리케이션(앱) 하단 ‘마이’ 탭에서 네이버플러스 멤버십을 선택한 뒤 ‘바우처 혜택’에서 베이비 바우처를 클릭하고 아이의 생년월일 또는 출산 예정일, 성별 등 기본 정보를 입력하면 자동으로 혜택이 활성화된다. 바우처가 활성화된 회원은 베이비 브레짜 공식 브랜드스토어에서 젖병세척기와 분유제조기 세트 제품을 구매할 경우 한도 제한 없는 10% 적립 혜택을 동시에 받을 수 있다. 대표 세트 제품은 ▲정상가 93만8,000원에서 특가 60만8,000원으로 인하되며 ▲네이버페이 카드 간편결제 시 3만 원 추가 할인으로 최종 57만8,000원에 구매 가능하다. 여기에 기본 적립 6,080원, 멤버십 적립 6,080원, 바우처 적립 60,800원을 포함해 총 72,960포인트가 적립된다.
네이버는 바우처 서비스를 통해 육아 카테고리의 멤버십 고객 락인 효과를 강화한다는 전략을 추진하고 있다. 이전 펫바우처 도입 이후 네이버플러스 스토어 앱의 월간활성이용자수(MAU)는 두 달 만에 490만 명을 기록하며 빠른 성장세를 보였다.
베이비 브레짜 관계자는 “미국 본사 R&D센터에서 직접 설계하고 단독 생산셀에서 제조, 글로벌 동일 품질 기준으로 생산되는 베이비 브레짜 제품은 논란 없이 안전성과 편의성을 입증받은 프리미엄 육아가전인 만큼, 이번 네이버 바우처 제휴를 통해 더 많은 고객이 합리적인 조건으로 제품을 경험할 수 있길 기대한다”고 말했다.
한편 베이비 브레짜의 바우처 적용 대상 제품 및 상세 혜택은 네이버 브랜드스토어와 베이비 바우처 전용 페이지에서 확인할 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지