기업 플라스틱 감축 이니셔티브,

지난해 1만2000톤 줄여

추가 감축 해법은 ‘데이터’

박민혜 한국 WWF 사무총장이 환영사를 하고 있다. 사진=WWF

세계자연기금(WWF)이 기업의 자발적 감축 노력을 중심으로 한 플라스틱 문제 해결의 중요성을 강조했다. WWF는 17일 서울 명동 온드림소사이어티에서 ‘제7회 플라스틱 라운드테이블’을 열고, 기업 공동 감축 이니셔티브 ‘PACT(Plastic Action)’의 연간 성과를 담은 PACT 2025 성과보고서를 발표했다.보고서에 따르면 PACT에 참여한 14개 기업은 지난해 총 1만2457톤의 플라스틱을 감축했다. 플라스틱 빨대 약 2억5000만 개에 해당하는 규모다. 특히 소비 후(Post-consumer) 재활용 플라스틱 평균 사용률이 5.6%에서 8.1%로 2.5%포인트 상승해 자발적 감축 노력이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여줬다.다만 산업 후(Post-industrial) 재활용은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다는 지적도 나왔다. WWF는 “여전히 다수의 기업이 신재 플라스틱에 의존하고 있다”며 “정보 공유와 인프라 구축, 정책적 유인책이 병행돼야 산업 후 재활용이 활성화될 수 있다”고 강조했다.이소라 한국환경연구원 실장은 ‘순환성 확보를 위한 글로벌 환경규제 대응 과제’ 발표에서 “플라스틱은 폐기물 문제를 넘어 생산 과정에서 막대한 온실가스를 배출하는 기후위기의 근본 원인”이라고 지적했다.김태한 한국사회책임투자포럼 수석연구원은 “2023년부터 탄소정보공개프로젝트(CDP)에 플라스틱 항목이 포함된 이후 관련 정보를 공개하는 기업이 급증했다”며 “기업은 데이터 관리와 외부 소통 역량을 강화해야 순환경제 실현의 기반을 마련할 수 있다”고 말했다.박민혜 한국 WWF 사무총장은 “플라스틱 감축 목표 설정뿐 아니라 재활용률, 재사용 소재 반영 비율 등 데이터를 체계적으로 축적하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “정확한 데이터가 뒷받침돼야만 실질적인 자원순환체계를 구축할 수 있다”고 강조했다.국제사회가 ‘플라스틱 협약’ 합의에 이르지 못한 상황에서 WWF는 민간의 자발적 참여와 데이터 기반 이행 체계가 변화의 핵심이라고 강조했다. 한편 WWF는 향후 ‘2025~2030 No Plastic in Nature(자연으로의 플라스틱 유출 제로)’ 전략 아래 생산·소비 전 단계의 감축, 재사용·재활용 체계 강화, 기업 간 연대를 확대할 계획이다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com