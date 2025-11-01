베스트셀러로 돌아보는 대한민국 30년…키워드는 '희망·회복·생존·공감'

◆ 1995~2000년, 생존과 가족 돌아보는 시기

◆ 2001~2005년, IT붐과 재테크 공부

◆ 2006~2010년, 불평등에 맞서는 이들

◆ 2011~2015년, 자존감 회복과 힐링

◆ 2016~2020년, 사회적 성찰의 시간

◆ 2020~2025년, 자기관리와 철학의 재발견

베스트셀러는 ‘시대의 거울’이라고 한다. 대중의 욕망과 사회 전반의 정서가 직접적으로 투영되기 때문이다. 누군가는 책을 통해 자신의 감정을 정리하고, 누군가는 책을 읽으며 더 나은 삶을 준비한다. 불확실성과 불안의 시대에 공감과 힐링을 위해 책을 찾기도 한다.베스트셀러는 단순한 ‘인기 순위’가 아니다. 한국 사회의 변화와 흐름을 한눈에 알 수 있는 지표다. 지난 30년간 대한민국을 관통한 베스트셀러는 무엇인지, 시대에 따라 주요 키워드는 어떻게 변화했을지 살펴보려고 한다.1990년대에는 사회에 부정적인 이슈가 많았다. 1995년 삼풍백화점 붕괴 사건에 이어 1997년에는 국제통화기금(IMF) 외환위기가 발생했다. 1998년 기업의 구조조정이 시작되면서 대량 실직과 고용 불안이 심화하는 등 최악의 경제 상황이 대한민국을 덮쳤다. 1999년에는 씨랜드 청소년수련원에서 화재가 발생하며 29명의 인명피해가 발생했다. 경제적·심리적인 충격은 개개인의 가치관과 생활방식에도 영향을 미쳤다.이 시기 관심을 받은 독서 키워드는 ‘생존’과 ‘가족 중심의 이야기’다. 1995년에는 공지영 작가의 소설 ‘고등어’가 인기를 얻었다. 1980년대 운동권이던 386세대의 대학 시절 사랑, 현실에 대한 이야기를 담아냈다.1996년에는 독일 작가 파트리크 쥐스킨트의 ‘좀머 씨 이야기’와 김정현 작가의 소설 ‘아버지’가 베스트셀러였다. ‘좀머 씨 이야기’는 제2차 세계대전을 겪은 뒤 사회로부터 소외된 인물이 어떤 삶을 사는지를 아이의 시점으로 그려내면서 인간 존재에 대해 탐구하는 내용이다. ‘아버지’는 췌장암 선고를 받은 중년 가장의 죽음을 앞둔 여정과 그 과정에서 가족의 화해를 그린 이야기다.‘가시고기’(2000년)가 주목을 받은 것도 같은 맥락이다. 조창인 작가의 소설 ‘가시고기’는 백혈병에 걸린 아들 다움이를 살리기 위해 자신의 목숨을 아끼지 않는 아버지 정호연의 헌신적인 사랑을 보여준다. 알을 낳고 떠나는 엄마 가시고기를 대신해 새끼를 돌보고 자신의 몸까지 내어주는 실제 ‘수컷 가시고기’에 빗댄 제목이다.존재 의미에 대한 질문을 던지는 책과 위안을 주는 책도 있었다. ‘산에는 꽃이 피네’(1998년), ‘광수생각’(1998년), ‘오체불만족’(1999년) 등이다.법정스님의 ‘산에는 꽃이 피네’는 여러 강연과 법문, 산중 생활에서의 깨달음 등이 담긴 명상의 글이 주된 내용이다. 불필요한 것을 버리고 자기 본질에 가까운 삶을 살아야 한다는 메시지가 핵심이다. 일본 작가 오토다케 히로타다의 ‘오체불만족’은 팔과 다리가 없는 상황에서 좌절하지 않고 삶을 주도적으로 살아가는 모습을 담아내 인생을 대하는 태도를 되짚는다.박광수 작가의 ‘광수생각’은 짧은 글과 그림으로 이뤄진 일러스트 에세이로 사랑, 이별 등에 대한 감성적인 문장을 담아냈다.2000년대 들어서는 초고속 인터넷 보급으로 PC 대중화가 본격적으로 시작됐다. 1998년 정부는 ‘사이버 코리아 21’을 발표했다. 1999년부터 2002년까지 28조원(민간 자본 17조3000억원)을 투입해 인터넷 사용 속도를 10배 빠르게 고도화하겠다는 내용이었다. 그 결과 한국은 2001년 OECD 회원국 가운데 초고속 인터넷망 구축 1위를 차지했다.인터넷이 빠르게 발전하자 통신 서비스를 활용하는 방법과 IT 관련 기술을 배울 수 있는 실용서가 인기를 누렸다.동시에 경기 회복 기대감에 영향을 받아 투자와 자기계발 서적이 인기를 얻었다. ‘부자 아빠 가난한 아빠’(2001년), ‘한국의 부자들’(2003년), ‘아침형 인간’(2004년), ‘블루오션 전략’(2005년) 등이 대표적이다.특히 IMF체제 이후 경제적으로 생존해야 한다는 욕구가 커졌다. 월급과 예금만으로는 자산을 지키거나 불리기 어렵다고 판단, 투자로 눈을 돌리면서 관련 서적이 베스트셀러가 됐다.로버트 기요사키의 ‘부자 아빠 가난한 아빠’는 재테크·금융 교육서로 1997년 출간 이후 100개국 이상에서 번역된 글로벌 베스트셀러다. 저자가 유년 시절 겪은 두 아버지를 통해 가난한 사람과 부자의 사고방식을 비교하는 내용이다. 한상복 저자의 ‘한국의 부자들’ 역시 2002년 서울·수도권의 자수성가형 부자 100여 명의 삶을 인터뷰해 이들이 돈을 버는 노하우와 성공 요인들을 분석한 책이다.김위찬의 ‘블루오션 전략’은 진대제 전 정보통신부 장관이 노무현 전 대통령에게 권했다고 해서 화제가 된 책이다. 블루오션 전략으로 성공한 기업들은 10년 뒤 어떻게 됐는지, 승승장구하는 기업들과 레드오션으로 가는 기업들 등에 대한 내용이다.자기계발도 같은 이유다. IMF체제 이후 ‘좋은 대학 → 평생 직장’이라는 공식이 깨지면서 직장에 의존하지 말자는 분위기가 팽배해졌고 개인의 역량을 키워야 한다는 분위기가 자리 잡았다. 일본 의사이자 작가인 사이쇼 히로시가 펴낸 ‘아침형 인간’은 ‘아침을 지배하는 사람이 하루를 지배하고 하루를 지배하는 사람이 인생을 지배한다’는 메시지를 담았다. 시간관리의 필요성을 강조하면서 건강한 라이프스타일을 만드는 법에 대해 이야기한다.이 시기는 전 세계가 불안정했다. 2007년 미국에서 발생한 서브프라임 모기지 사태(금융위기)로 전 세계가 피해를 입었다. 2008년 미국 거대 투자은행 리먼브라더스가 파산하면서 국제 금융시장에 신용 경색을 불러왔다.2009년에는 ‘노란봉투법’의 유래인 쌍용차 파업도 있었다. 금속노조 쌍용차지부는 회사가 정리해고를 단행하자 공장을 점거하고 파업을 벌였다. 회사는 손해를 입었다며 노조와 조합원을 상대로 150억원대 손해배상 소송을 냈다. 시민사회는 손해배상금을 마련하기 위해 노란봉투에 돈을 담아 전달했고 가수 이효리까지 손편지를 전달하면서 관심을 받았다.2009년은 전 국민이 슬픔에 빠진 노무현 전 대통령의 서거도 있었다. 영결식은 국민장으로 진행됐으며 전국 300여 곳의 분향소에는 500만 명이 넘는 추모객이 방문했다.그 영향으로 사회적 불평등, 차별, 정의 등에 대한 관심이 커졌다. ‘정의란 무엇인가’(2010년)가 베스트셀러에 오른 까닭이기도 하다. 이 책은 미국의 정치철학자 마이클 샌델의 강의를 모은 것으로 정치 철학자들이 남긴 시대를 초월한 철학적인 질문들, 공리주의와 자유주의, 공동체주의에 대한 핵심적인 이론들이 다양한 사례로 담겨 있다. ‘정부는 부자에게 세금을 부과해 가난한 사람을 도와야 하는가’, ‘진실을 말하는 것이 잘못인 때도 있는가’, ‘도덕적으로 살인을 해야 하는 때도 있는가’ 등과 같은 주제를 통해 공동체가 어떤 윤리와 사고를 가져야 하는지 고민하게 만든다.감정적으로 힘든 시기를 겪은 만큼 스스로를 돌아볼 수 있는 ‘힐링’과 ‘심리’에 대한 관심도 있었다. ‘마시멜로 이야기’(2006년), ‘네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다’(2008년), ‘매일 읽는 긍정의 한 줄’(2009년), ‘아름다운 마무리’(2010년), ‘죽을 때 후회하는 스물다섯 가지’(2010년) 등이다.2010년대 들어서는 청년의 실업 문제가 심각한 사회 문제로 떠올랐다. 2010년 청년 실업률은 10%로 치솟으며 2000년 이후 10년 만에 최고치를 기록했다. 전체 실업자 역시 100만 명을 넘어섰다.미래에 대한 불안이 커지면서 20대 우울증 환자도 급격히 늘었다. 국민건강보험공단에 따르면 우울증으로 병원을 찾은 환자는 2007년 47만6488명에서 2011년 53만5385명으로 늘었다. 이 가운데 20대 남성은1만4969명에서 1만6976명으로 22% 급증했다.이때 관심을 받은 책이 김난도 교수의 ‘아프니까 청춘이다’(2011년)다. 불안한 미래와 외로운 청춘을 보내고 있는 이 시대 젊은이들에게 보내는 편지로 김 교수가 여러 매체에 기고했던 글을 비롯해 총 42편의 격려 메시지를 하나로 묶어 소개하는 내용이다. 이 책은 젊은 청춘들이 눈앞에 이익이 아닌 멀리 보는 지혜를 가질 수 있도록 현실적이고 핵심적인 조언을 전하면서 베스트셀러에 올랐다.2012년 김 교수가 펴낸 ‘천번을 흔들려야 어른이 된다’가 베스트셀러에 오른 이유도 마찬가지다. 어른이라 불리지만 여전히 ‘아이’에 불과한 청년들이 짊어져야 하는 ‘당신은 어른입니까’라는 질문의 무게에 관해 이야기한다.2014년에는 304명의 생명이 희생된 세월호 참사가 발생했다. 인천에서 제주로 향하는 청해진해운 소속 여객선 세월호가 침몰한 사건으로 초기 대응 실패, 정부 위기관리 능력 등이 비판을 받았다.시대적 분위기는 사회적 공감, 상실, 회복 관련 책에 대한 관심으로 이어졌다. 2015년 ‘미움받을 용기’와 ‘오베라는 남자’ 등이 베스트셀러에 올랐다.철학자 알프레드 아들러를 연구해 온 기시미 이치로가 쓴 ‘미움받을 용기’는 인간관계에 대한 내용을 담았다. 자유로워질 용기, 평범해질 용기 그리고 ‘미움받을 용기’까지 자유롭고 행복한 삶을 위한 아들러의 가르침을 ‘철학자와 청년의 대화’ 형식으로 엮었다. 저자는 ‘어떻게 행복한 인생을 살 것인가’라는 인간 본연의 질문에 해답을 제시한다.스웨덴 칼럼리스트 출신 프레드릭 베크만의 ‘오베라는 남자’는 ‘사람’을 살아가게 하는 힘은 결국 ‘사람’이라는 메시지를 전한다. 아내 소냐의 죽음 이후 삶의 의미를 잃은 50대 남자 오베가 이웃과의 작고 사소한 연결을 통해 다시 살아갈 이유를 찾는다는 내용이다.2016년은 박근혜 정부가 출범 3주년을 맞은 해였다. 12·28 위안부 합의와 누리과정 예산갈등 등 외교·민생과 직결된 현안 논란이 이어지면서 국민들의 불만도 커졌다. 여론조사 전문기관 리얼미터에 따르면 박 전 대통령의 지지율은 2016년 1월 40%대에서 7월 30%대까지 떨어졌다.그해 10월 최순실 국정농단 사건이 발생했다. ‘비선 실세’로 불린 민간인 최 씨가 대통령의 의사결정과 국정, 인사 문제 등에 개입해 사익을 취한 것이 드러나며 국가 전반에 대한 신뢰가 무너졌다. 이 문제는 사회적 공분을 사 전국 각지의 촛불집회로 이어졌으며 탄핵까지 발생했다. 2017년 3월 10일 헌법재판소는 재판관 전원일치 의견으로 박근혜 전 대통령의 파면을 주문했다.현실에서 발생하는 사회적 문제에 지친 이들은 감정 치유와 위로의 도서를 찾았다. ‘언어의 온도’(2017년), ‘곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어’(2018년), ‘고요할수록 밝아지는 것들’2019년) 등이다.이기주 작가가 쓴 ‘언어의 온도’는 일상에서 발견한 의미 있는 말과 글, 단어의 어원과 유래에 대한 내용이다. 사람 사이에서 사용하는 말을 통해 어떤 공감과 배려를 할 수 있는지, 말에 얼마나 힘이 있는지 등을 알려준다.‘곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어’는 디즈니 캐릭터 ‘푸’의 메시지와 삽화가 담긴 책이다. 어떤 상황에서든 여유와 미소를 잊지 않는 곰돌이 푸를 통해 사회를 바라보는 태도를 알려준다. 반복되는 삶 속에서 무엇이 나를 행복하게 하는지를 잊어가는 사람들에게 행복에 대한 메시지를 전달한다.젠더(성별) 갈등도 심화했다. 2016년 서울 서초구 남녀공용 화장실에서 30대 남성이 20대 여성을 칼로 찔러 살해한 사건이 발생했다. 여성 혐오 범죄는 페미니즘 운동으로 번졌으며 베스트셀러에도 사회 분위기가 반영됐다.2016년 베스트셀러에 오른 한강 작가의 ‘채식주의자’는 여성에게 가해지는 폭력에 대한 내용을 담았다. 평범한 주부 ‘영혜’는 육식을 거부하고 채식을 하지만 남편과 가족들이 영혜를 이해하지 못하며 갈등이 발생한다. 이 책은 억압된 삶에 대한 저항과 사회가 여성을 어떻게 바라보는지 등에 대해 질문을 던진다.조남주 작가의 ‘82년생 김지영’2017년)'도 베스트셀러가 됐다. 1982년에 태어난 주인공 ‘김지영’의 삶을 통해 성차별, 가부장제, 여성 억압 등의 문제를 다룬다. 지금 한국을 살아가는 여성들의 삶이 과거에서 얼마나 더 진보했는지, 혹은 그렇지 않은지 돌아볼 수 있다.2020년 코로나 팬데믹으로 대외활동이 불가능해졌다. 2021년 정부는 4인 이상의 사적 모임을 금지했고 비대면이 뉴노멀(시대 변화에 따라 새롭게 부상하는 표준)로 자리 잡았다.이 과정에서 국민 대다수가 고립감과 피로감을 느꼈고 심리적 불안을 호소하는 ‘코로나 블루’ 현상까지 나왔다. 코로나 블루는 코로나와 우울감(blue)의 합성어로 무기력증을 뜻한다. 특히 2030 청년층이 우울감을 크게 느끼는 것으로 나타났다.코로나 블루를 극복하기 위한 자기관리는 MZ세대의 새로운 트렌드가 됐다. 이른바 ‘갓생 살기’다. 개인 시간이 늘자 부지런하고 모범적인 삶을 살려는 욕구가 커지면서 영어 ‘God(신)’과 ‘인생(生)’을 합친 신조어까지 탄생했다.여기에 2021년 주식시장이 전반적으로 상승세를 보이자 탄생한 베스트셀러가 있다. 유튜브에서 ‘염블리’(염승환+러블리)로 알려진 염승환 애널리스트가 써낸 ‘주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 TOP 77’이다. 주식 초보자들이 가장 알고 싶어 하고 꼭 알아야 할 내용을 한데 모았다.모건 하우절의 ‘불변의 법칙’(2024년)도 재테크 서적이다. 이 책은 돈과 투자뿐만 아니라 인간의 본성과 세상의 이치에 관한 이야기까지 담아낸 인문경제 에세이다. 저자는 사람들은 무엇이 변할 것인지에 대해 늘 관심을 갖지만 미래에 대비하기 위해서는 오히려 과거에도 지금도 미래에도 변함이 없는 ‘불변의 법칙’에 대해 알아야 한다고 강조한다. 1000년 후에도 유효할 인간의 행동양식과 반복패턴에 대한 흥미로운 역사 스토리와 일화들을 들려준다.내면의 가치를 중요하게 여기는 현상은 인간의 본질에 대한 관심으로 이어졌다. ‘소크라테스 익스프레스’(2021년), ‘세이노의 가르침’(2023년), ‘마흔에 읽는 쇼펜하우어’(2024년) 등이 주목을 받은 배경이다.에릭 와이너의 ‘소크라테스 익스프레스’는 마르쿠스 아우렐리우스, 몽테뉴 등 위대한 철학자들의 작품이 우리 인생에 어떻게 도움이 되는지를 써냈다. ‘세이노의 가르침’은 2000년대 초 인터넷 게시판에 남긴 글들을 바탕으로 엮은 책이다. 부와 성공, 삶의 태도 등에 대한 현실적인 조언이 긍정적인 평가를 받으며 베스트셀러에 올랐다.강용수 작가의 ‘마흔에 읽는 쇼펜하우어’는 인생의 의미를 끊임없이 고민한 철학자 아르투어 쇼펜하우어가 남긴 철학적 사유에 대한 내용이다. 특히 40대가 회의감과 상실감 등 마음의 위기를 다스리는 데 도움이 되는 내용 30가지를 담았다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com