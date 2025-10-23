‘이 과일’ 매일 먹었더니 변비 개선에 뼈 건강까지

서양 자두를 말린 과일 푸룬이 장 건강뿐만 아니라 뼈 건강과 콜레스테롤 개선 등 다양한 건강 효과를 낸다는 조사 결과가 나왔다.샌디에이고 주립대 연구팀이 중년 남성 66명을 대상으로 3개월, 6개월, 12개월 시점에 혈액 샘플을 수집해 골밀도와 뼈 강도를 측정한 결과, 매일 푸룬 100g을 섭취한 그룹에서 뼈 흡수 지표 감소와 일부 골 구조 개선 효과가 관찰됐다.참여자는 무작위로 나뉘어 12개월 동안 하루 0g(대조군) 또는 하루 100g의 푸룬을 섭취했다. 연구진은 기저 시점과 3, 6, 12개월 후 혈액 검사를 통해 뼈 관련 바이오마커를 확인하고, 이중에너지 X선 흡수계측(DEXA)과 말초 정량적 전산화단층촬영(pQCT)으로 골밀도와 뼈 강도를 측정했다.그 결과, 푸룬을 섭취한 그룹에서는 TRAP5b와 CTX 같은 뼈 흡수 지표가 꾸준히 감소했다. 반면 대조군에서는 변화가 없었다. 골밀도는 척추, 고관절, 척골 등 주요 부위에서 유의한 차이가 없었지만, 경골(정강이뼈) 부위에서 뼈의 내측 둘레가 증가하는 변화를 보였다.연구진은 “하루 100g 푸룬 섭취가 남성의 뼈 흡수 억제에 도움을 줄 수 있으며, 일부 구조적 개선 효과도 관찰됐다”며 “완만하지만 긍정적인 보호 효과를 확인했다”고 설명했다.남성뿐 아니라 여성을 대상으로 한 연구도 진행되고 있다. 폐경기 여성의 급격한 골 손실을 늦출 수 있는지를 확인하기 위한 장기 연구가 새롭게 시작됐다.캘리포니아 푸룬 협회는 미국 농무부 산하 국가식품농업연구소와 공동으로 펜실베이니아 주립대학교 메리 제인 드 수자 박사와 샌디에이고 주립대학교 시린 후시만드 박사의 임상 연구를 각각 18개월, 24개월간 지원하고 있다.앞서 캘리포니아 푸룬 협회가 지원한 'The Prune Study'에서는 235명의 여성을 대상으로 한 결과, 하루 5~6개의 푸룬을 섭취한 그룹에서 고관절 골밀도가 유지되는 효과가 보고됐다.혈당 관리 측면에서도 푸룬은 유리한 식품으로 평가된다. 말린 과일에 대한 일반적인 우려와 달리, 푸룬의 혈당지수(GI)는 29로 낮은 편이다. 시드니대학교 혈당지수 연구 자료와 2019년 'Nutrition Research'에 따르면 푸룬은 말린 과일 중에서도 식후 혈당 상승 부담이 매우 적은 것으로 평가된다.혈당 조절뿐 아니라 콜레스테롤 수치에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 2021년 '약용 식품 저널(Journal of Medicinal Food)'에 발표된 연구에서는 폐경 후 여성이 6개월 동안 매일 푸룬 50~100g을 섭취했을 때 총 콜레스테롤 수치와 산화 스트레스, 염증성 지표가 모두 감소했다. 염증 반응 지표인 C-반응성 단백질(CRP) 수치도 낮아져 심혈관 질환 위험 요인을 줄이는 데 기여한 것으로 확인됐다.푸룬 100g에는 약 7g의 식이섬유가 함유되어 있으며, 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28%에 해당한다. 여기에 건조 과정에서 생성되는 천연 당류인 소르비톨이 장에서 수분을 끌어당겨 변을 부드럽게 만들어 준다.실제 임상 연구에서도 푸룬의 변비 개선 효과는 검증됐다. 2011년 학술지 'Alimentary Pharmacology & Therapeutics' 연구에서는 변비 환자 40명이 4주간 푸룬을 섭취한 결과 만성 변비 증상이 완화됐고, 2019년 'Clinical Nutrition' 연구에서는 건강한 성인 120명이 3주간 푸룬을 섭취했을 때 장내 유익균이 증가한 것으로 확인됐다.푸룬은 원물을 그대로 말려 영양소가 농축된 천연 식품으로, 포화지방이 없고 천연 당만 포함되어 있다. 푸룬 100g에는 식이섬유 외에도 비타민 K(하루 권장량의 79%), 비타민 B6(15%), 칼륨(21%), 구리(28%) 등이 함유돼 있다.캘리포니아푸룬협회 영양 전문가 안나마리아 아콰비바 박사는 "푸룬은 장, 뼈, 심혈관 건강까지 아우르는 과일이며, 포화지방이 없고 천연 당분만 포함돼 일상 섭취에도 부담이 적다"고 설명했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com