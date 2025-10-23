비타바움, 롯데면세점 명동본점 공식 입점

비타바움은 바이오 제약 산업 강국 독일의 혁신적인 기술력과 전통적인 가치, 그리고 엄격한 품질 기준을 기반으로 탄생한 건강기능식품 브랜드다. 특히 비타민 분말과 액상을 먹기 직전에 섞어 신선하게 섭취할 수 있는 ‘투챔버시스템’을 적용해, 유효성분의 안정성과 흡수율을 극대화했다.
또한 부형제·착색료·합성향료 등 12가지 불필요한 성분을 배제하고, 120년 역사를 지닌 글로벌 원료기업 DSM사의 퀄리 인증 원료를 사용해 신뢰성을 확보했다. 전 제품은 유럽 비건 인증을 획득했다.
비타바움의 대표 제품은 10ml 액상 한 병으로 하루 권장 섭취량을 충족할 수 있으며, 액상 형태로 체내 흡수가 빠르다는 점이 특징이다.
비타바움 관계자는 “롯데면세점 입점을 통해 국내 소비자는 물론 해외 관광객들에게도 독일 프리미엄 건강기능식품의 가치를 알릴 수 있는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 혁신적인 기술과 엄격한 품질 기준을 바탕으로 건강한 라이프스타일을 제안하겠다”고 전했다.
비타바움은 롯데면세점 인터넷면세점에도 입점 예정이다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지