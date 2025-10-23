경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘경기도 5070 일자리박람회‘를 찾은 구직자들이 이력서를 작성하고 있다. 25.10.14 /사진=한경 이솔 기자

재계에서 본격적인 은퇴가 진행되고 있는 수도권 베이비붐 세대(1955~74년생, 약 800만명)를 대상으로 한 지역 중소기업 취업을 통해 베이비부머 노후 보장, 지역 중소기업 인력난 해소, 지역경제 활성화를 동시에 추진하자는 아이디어가 나왔다.23일 한국경제인협회(이하 한경협)에 따르면 지역경제 침체, 수도권 부동산 가격 상승 및 지역 중소기업 인력난 등 한국 사회가 직면한 복합 문제 해소를 위해 ‘베이비부머 지역경제 Boom Up 프로젝트(3자 연합 모델)’를 추진한다고 밝혔다.한경협은 프로젝트의 첫 번째 시리즈로 지역 중소기업을 대상으로 한 인력난 현황 조사 결과를 발표했다.여론조사 전문기관인 모노리서치에 의뢰해 수도권 및 제주권을 제외한 지역 중소기업을 대상으로 실시한 조사(500개사 응답)에 따르면 지역 중소기업 2곳 중 1곳(51.4%)이 현재 인력난을 겪고 있다고 응답했다. 특히 제조업은 인력난을 겪는 기업의 비율이 60.8%에 달하는 것으로 조사됐다.인력난을 겪는 기업(257개사)을 대상으로 조사한 결과 인력난의 주된 직종은 기술·생산(35.3%), 서비스(27.7%), 사무·관리(12.1%), 연구개발(10.0%) 순으로 나타났다.지역 중소기업들은 인력난의 주요 원인으로 ‘낮은 급여 및 복리후생’(32.9%)을 지목했다. 이어 회사의 업종 및 직종 특성(16.6%), 지역 인구 감소 및 인재 유출(12.4%), 구직자의 수도권 및 대도시 선호 경향(11.1%) 등을 꼽았다.청년층 이탈로 비수도권 기업의 인력난이 심화되는 가운데 지역 중소기업의 과반(52.2%)이 50대 이상 중장년을 채용할 의향이 있다고 응답했다.50대 이상 중장년 직원이 가진 강점으로는 풍부한 업무경험 및 전문성(31.0%), 높은 책임감 및 성실성(29.9%), 장기근속 및 낮은 이직률(18.2%), 원만한 대인관계 능력(6.2%) 등이 꼽혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com