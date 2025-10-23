관·민·외국계 두루 거친 이현승, 금투협회장 도전장…“자본시장 제2의 월급통장 되도록”

이현승 전 KB자산운용 대표가 제7대 금융투자협회장 선거에 공식 출사표를 던졌다. 일부 정책토론회나 언론을 통해 출마 의사를 피력한 적은 있었지만, 공식 선언은 이번이 처음이다.이 전 대표는 행정고시(32회) 출신으로 재정경제부에서 공직을 시작해 메릴린치증권을 거쳐 SK증권·코람코자산운용·KB자산운용 등에서 16년간 증권사와 운용사 대표를 역임한 자본시장 전문가다. 관(官)·민(民), 증권·운용, 대형·중소형, 외국계·국내사를 두루 거친 이력으로 업권 간 이해관계를 대변하고 정책당국과의 소통을 통해 규제 혁신을 이끌 적임자라는 평가를 받아왔다.이 전 대표는 출마의 변에서 “한마디로 금융투자협회의 존재 이유는 회원사의 성장과 가치증대에 있다. ‘맞춤형 소통’을 통해 회원사의 니즈와 고충을 파악하고 ‘즉시 소통’을 통해 신속한 해결책을 함께 모색하는 회원사들의 든든한 동반자이자 진정한 대변자가 되겠다”고 밝혔다.그는 대형 증권사의 숙원인 종합금융투자사업자와 IMA(종합투자계좌) 조기 도입 지원, 중소형 증권사의 NCR(영업용 순자본비율) 규제 개선, 중소형 증권사·운용사·신탁사·선물사의 비용 절감(컴플라이언스·IT 등)을 적극 추진하겠다고 했다.2003년 저서 ‘늙어가는 대한민국’을 통해 고령화·저성장 위기를 20여 년 전부터 경고한 그는 자본시장 현장에서의 경험을 바탕으로 “해법은 자본시장 활성화”라는 확신을 굳혔고, 이에 협회장 출마를 결심했다고 설명했다.구상 중인 공약에는 ▲경직된 규제환경 개선 ▲배당소득 분리과세 확대 ▲디지털자산시장 활성화 등이 담겼다. 규제 개선과 관련해 업계 CEO들과의 논의를 토대로 불합리한 관행·제도를 바로잡고, 신사업과 무관한 제재 이력으로 신규 진출이 막히는 ‘연계 제재’ 폐지, 글로벌 기준에 맞지 않는 규제 정비를 최우선 과제로 제시했다.부처 간 일관성 부족 문제도 과제로 꼽으며, 국고채시장 활성화에 참여한 증권사들이 공정위의 국고채 프라이머리 딜러 담합 조사로 거액 과징금 부과 위기에 놓인 사례를 언급했다.아울러 디폴트옵션 제도의 실효성을 높여 500조 원 규모의 퇴직연금 수익률 제고와 국민 노후 안정에 기여하겠다는 계획이다.세제·분배 측면에서는 배당소득 분리과세 대상을 주식에서 펀드까지 확대하고, 세율을 배당 메리트를 체감할 수준으로 인하하는 한편, 부동산시장에만 적용되는 장기보유특별공제를 소액주주에게도 적용하는 방안을 정부에 건의할 방침이다.디지털자산시장 활성화와 관련해선 금융투자업권의 IT 인프라와 소비자보호 체계를 기반으로 STO(증권형 토큰), 가상자산 현물 ETF, 스테이블코인 등 혁신 상품의 조속한 도입을 추진하겠다고 밝혔다.이 전 대표는 마지막으로 “자본시장 활성화를 통해 국민이 자본시장에서 얻는 수익이 ‘제2의 월급통장’이 되도록 하겠다”며 “이를 통해 국민의 안정적 노후를 보장하고, 연기금의 수익률을 높여 정부의 재정 부담을 완화하며, 혁신기업의 자본조달을 촉진하는 생산적 금융으로 새로운 성장동력을 확보하겠다”고 강조했다.또한, “고령화와 저성장의 위기를 타개하는 데 자본시장이 핵심 역할을 할 수 있도록, 금융투자협회가 회원사들과 함께 앞장서겠다”고 덧붙였다.금투협은 다음 달 후보추천위원회(후추회)를 구성하고 선거 일정을 발표한다. 후추회가 최종후보를 확정하면 오는 12월 중반께 임시 총회를 통해 투표를 진행할 것으로 보인다.정채희 기자 poof34@hankyung.com