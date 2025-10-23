친환경 제설제 만든 '스타스테크', 탄소배출권 크레딧 3만87톤 획득

해양폐기물 업사이클링으로 기후변화 대응 및 탄소저감 성과 입증

기후테크 기업 스타스테크는 대한상공회의소 탄소인증제(KCCI Carbon Standard)로부터 탄소배출권 3만87톤을 획득했다고 23일 밝혔다. 이번 인증은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 모니터링 기간 동안 이뤄졌으며, 스타스테크의 탄소배출권은 대기업 1·2위를 잇는 3위순으로 중·소 기업 중 최대 규모다.대한상공회의소 탄소인증제는 기업의 온실가스 감축 실적을 국제 기준에 따라 검증하고, 탄소감축 성과를 매년 공식 인증하는 제도로, 환경부의 탄소중립 목표(NDC) 달성을 지원하는 국내 대표 민간 인증 프로그램이다.특히 인증 받은 감축량은 국내외 기업 간 거래가 가능한 자발적배출권(Voluntary Carbon Credit)으로 활용 가능한 것이 특징이다.스타스테크는 해양폐기물을 업사이클링 해 환경 부담을 최소화하는 친환경 제설제를 개발·공급하는 기업으로, 기후변화 적응(Adaptation)과 완화(Mitigation)를 동시에 실현하는 순환형 기후테크 모델을 구축하고 있다.스타스테크의 대표 제품인 ‘ECO-ST’는 해양폐기물인 불가사리를 재활용해 만든 친환경 제설제로 타 친환경 제설제과 가격은 동일하면서도 ▲물보다 낮은 철 부식률 ▲도로 포장 파손율 90% 이상 감소 ▲토양오염 및 작물 피해 최대 70% 감소 등 압도적인 성능을 보유하고 있다.또한 스타스테크의 ‘ECO-ST2’는 조달청 혁신제품으로 인증된 국내 유일의 제설제이자, 탄소배출권이 부여된 세계 유일의 제설제다. 특히, 이번 탄소배출권 인증을 통해 제품 사용이 도로 안전과 환경 보호를 넘어 탄소중립 실현에도 기여할 수 있음을 입증했다. 스타스테크의 제품은 현재 전국 지자체 공공도로에 공급되고 있으며, 국내 친환경제설제 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.양승찬 스타스테크 대표는 “스타스테크의 제설제는 쓰면 쓸수록 기후에 도움이 되는 제품으로, 성능적으로도 뛰어나 장기적 사용 관점에서는 도로 보수비용 절감이 가능해 정부 예산 삭감에도 기여할 수 있다”며 “앞으로도 해양자원의 순환적 활용을 통해 지속가능한 기후테크 솔루션을 확산시켜 나가겠다”고 말했다.한편, 2017년 설립된 스타스테크는 해양폐기물을 업사이클링해 친환경 제설제, 비료, 콜라겐 특허 성분 등을 개발하는 기후테크 기업으로, ‘쓰레기로 세상을 구한다’는 미션을 바탕으로 다양한 산업에 친환경 솔루션을 제공하고 있다. 현재까지 누적 5만6000톤 이상의 탄소배출권을 인정받았으며, 조달청 혁신제품, 조달우수제품, NET(신기술), 성능인증 등 다수의 국내외 인증을 획득했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com