“국민 염장질렀으니 아웃” 박지원, 이상경 국토부1차관 사퇴 촉구

더불어민주당 지도부가 전날 해당 발언에 대해 공식 사과한 데 이어 의원급에서 직접 사퇴 요구가 나온 것은 이번이 처음이다.
23일 박 의원은 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “국민의 말초 신경을 아주 비위를 상하게 그따위 소리를 하면 저 같으면 책임을 지고 사퇴하는 것이 좋다”고 말했다.
이어 “김윤덕 국토교통부 장관도 해임을 김민석 총리한테 내는 것이 좋고 대통령은 무조건 책임을 물어서 내보내야 된다”고 주장했다.
박 의원은 또 “국민들에 (대책을) 잘 설명해 나가야 될 국토부 차관이 자기는 (자가를) 가지고 있으면서 국민 염장 지르는 소리 하면 되겠냐”고 꼬집었다.
이 차관은 지난 19일 한 유튜브 방송에 출연해 “지금 (집을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것이다. 돈 모아 집값 안정되면 그때 사라”는 발언을 해 논란이 일었다.
특히 배우자가 전세를 끼고 주택을 매입하는 ‘갭 투자’를 한 사실이 알려지면서 여론의 비판이 더욱 거세졌다.
박 의원은 “오동잎 떨어지면 가을이 온 것을 알아야 한다”면서 “당 최고위원이 사과를 하면 내가 책임져야 되겠다는 걸 알아야 한다”고 강조했다.
그는 “알면서도 버티면 되겠다 하는데, 저는 그거 아주 파렴치한 사람이라고 생각한다”면서 “나가야 된다”고 재차 사퇴를 압박했다. 아울러 박 의원은 “자기는 하고 남은 못하게 하는 건 나쁘다”고 덧붙였다.
