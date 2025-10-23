“국민 염장질렀으니 아웃” 박지원, 이상경 국토부1차관 사퇴 촉구

박지원 더불어민주당 의원이 최근 정부의 10·15 부동산 대책과 관련한 발언으로 논란을 빚은 이상경 국토교통부 1차관을 향해 “그 사람은 나쁜 사람” “파렴치한 사람” 이라며 강하게 비판하고 사퇴를 촉구했다.더불어민주당 지도부가 전날 해당 발언에 대해 공식 사과한 데 이어 의원급에서 직접 사퇴 요구가 나온 것은 이번이 처음이다.23일 박 의원은 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “국민의 말초 신경을 아주 비위를 상하게 그따위 소리를 하면 저 같으면 책임을 지고 사퇴하는 것이 좋다”고 말했다.이어 “김윤덕 국토교통부 장관도 해임을 김민석 총리한테 내는 것이 좋고 대통령은 무조건 책임을 물어서 내보내야 된다”고 주장했다.박 의원은 또 “국민들에 (대책을) 잘 설명해 나가야 될 국토부 차관이 자기는 (자가를) 가지고 있으면서 국민 염장 지르는 소리 하면 되겠냐”고 꼬집었다.이 차관은 지난 19일 한 유튜브 방송에 출연해 “지금 (집을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것이다. 돈 모아 집값 안정되면 그때 사라”는 발언을 해 논란이 일었다.특히 배우자가 전세를 끼고 주택을 매입하는 ‘갭 투자’를 한 사실이 알려지면서 여론의 비판이 더욱 거세졌다.박 의원은 “오동잎 떨어지면 가을이 온 것을 알아야 한다”면서 “당 최고위원이 사과를 하면 내가 책임져야 되겠다는 걸 알아야 한다”고 강조했다.그는 “알면서도 버티면 되겠다 하는데, 저는 그거 아주 파렴치한 사람이라고 생각한다”면서 “나가야 된다”고 재차 사퇴를 압박했다. 아울러 박 의원은 “자기는 하고 남은 못하게 하는 건 나쁘다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com