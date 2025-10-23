순백회관, ‘2025 KCIA 한국소비자산업평가’ 외식업 부문 우수업체 선정

순백회관 목동본점이 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 ‘2025 KCIA 한국소비자산업평가’에서 외식업 부문 우수업체로 선정됐다고 밝혔다.KCIA 한국소비자산업평가 ‘외식업’ 부문은 실제 방문 고객의 이용 경험을 바탕으로 △음식 만족도 △시설 만족도 △직원의 친절도 △가격의 적정성 △접근성 △전반적 평가 등 6가지 항목을 종합 평가해 지역 및 음식 부문별 최대 3개의 우수 업체를 선정한다.올해 외식업 부문 우수업체로 선정된 ‘순백회관’ 목동본점은 ㈜참이맛의 41년 외식 경험과 노하우를 집약해 오목교 인근에 론칭한 순대국밥·샤브전골 전문 브랜드다.순백회관을 운영하는 ㈜참이맛은 가맹사업을 시작한 지 21년만인 지난해 기준 참이맛감자탕, 순백회관을 비롯해 국내외 120여개의 직·가맹점을 운영하며 대표 한식 프랜차이즈 기업으로 자리매김했다. 가맹점의 월 평균 매출은 6억 원에 달하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 또한 직영 제조원’ CK푸드원’과 자체 물류센터를 구축, 제품 생산부터 유통까지의 통합 시스템을 완성함으로써 글로벌 식품기업으로의 도약 기반을 마련했다.참이맛 문정미 대표는 “한식 프랜차이즈 운영 노하우를 바탕으로 탄생한 순백회관이 SNS 채널을 통해 ‘목동 순대국 맛집’으로 입소문을 얻고 있는 가운데, 론칭 1년여 만에 우수업체로 선정되는 쾌거를 이뤘다”며 “앞으로도 차별화된 경쟁력을 바탕으로 서울·경기권을 넘어 전국으로 가맹사업을 확대하고, 프리미엄 한식 전골 브랜드로 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com