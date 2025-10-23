23일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 발표한 ‘9월 다방여지도’에 따르면 지난달 기준 서울 지역 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 보증금 1000만원 기준 72만원, 평균 전세 보증금은 2억 1486만원이었다. 이는 8월 대비 월세는 2만원(3.6%)오르고 전세 보증금은 233만원(1.1%)하락한 수치다.
서울 25개 자치구 가운데 9곳의 월세가 평균을 웃돌았다. 가장 비싼 곳은 강남구 98만원(137%)으로 서울 평균보다 26만원 높았다. 강남구는 지난 6월 이후 4개월 연속 월세 1위를 유지하고 있다.
뒤이어 중랑구 117%(84만원), 광진구 113%(81만원), 서초구 111%(80만원), 용산구 109%(78만원), 금천구 106%(76만원), 성동구·중구 104%(75만원), 양천구 103%(74만원) 순으로 조사됐다.
전세 보증금은 서초구가 2억8617만원(133%)으로 2개월 연속 가장 높았다. 이어 중구 2억4792만원 (115%), 강남구 2억4265만원 (113%), 마포구 2억3443만원·용산구 2억3367만원(각각 109%) 등 10개 자치구가 서울 평균을 웃돌았다.
월세 상승률이 가장 큰 곳은 구로구로 전월보다 25.1%(14만원) 오른 71만원을 기록했다. 전세보증금은 중구가 고가 신축 거래 증가로 2억3553만원에서 2억4792만원으로 5.3% 상승했다.
한편 다방여지도는 국토부 실거래가를 바탕으로 자치구별 평균 월세와 전세 보증금을 분석한 자료로 서울 평균 시세(100%)를 기준으로 각 지역의 원룸 시세 수준을 한눈에 보여준다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지