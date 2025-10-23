최태원 대한상공회의소 회장이 9월 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2025년 APEC 정상회의 제8차 준비위원회 회의에서 발언을 하고 있다. 사진=이솔 한국경제신문 기자

최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 21일 다카이치 사나에 신임 일본 총리에게 축하 서한을 보냈다.대한상의에 따르면 최 회장은 서한에서 "다카이치 총리의 리더십이 일본에 새로운 활력으로 작용하고 인근 국가들과 지역 전반의 의미 있는 진전을 이끌어 나가리라 확신한다"고 밝혔다.이어 "급변하는 글로벌 통상 환경 가운데 한국과 일본은 공동의 도전 과제에 직면하고 있는 상황"이라며 "이를 함께 극복해 나가기 위한 신뢰할 수 있는 파트너로서 양국이 협력한다면 큰 시너지를 낼 수 있다"고 말했다.또한 "올해 양국 국교 정상화 60주년을 계기로 한일 경제계 모두 협력 확대에 대한 기대가 커진 만큼 일본 정부에서도 이러한 흐름을 더욱 공고히 해 양국이 보다 긴밀한 협력을 통해 공동 번영의 미래를 열어가길 기원한다"고 말했다.이와 함께 최 회장은 이달 말 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 다카이치 총리를 공식 초청했다.박일준 대한상의 상근부회장은 "다카이치 신임 총리가 APEC CEO 서밋에 참석한다면 역내 경제협력을 향한 일본의 의지를 보여주는 의미 있는 계기가 될 수 있을 것"이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com