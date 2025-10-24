우유자조금관리위원회, 안양 평촌서 밀크&치즈 페스티벌 개최

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 오는 25일(토)부터 26일(일)까지 이틀간 경기도 안양 평촌중앙공원에서 ‘2025 밀크&치즈 페스티벌’을 개최한다. 올해 10주년을 맞는 이번 축제는 ‘우유는 신선식품입니다’를 주제로, 국산 우유의 품질 경쟁력과 신선함을 온 가족이 즐길 수 있는 체험형 프로그램으로 진행된다.낙농진흥회에 따르면, 2024년 기준 국내 우유 소비 총량은 약 3,894,695톤, 국민 1인당 소비량은 76.0kg으로 집계됐다. 1960년대 초반 0.1kg 수준에 불과했던 우유 소비가 일상적인 식품 소비로 자리잡은 것이다.국산 우유는 이제 단순한 ‘양적 성장’을 넘어 ‘품질 중심의 성장’으로 평가받는다. 현재 국내 원유의 99% 이상이 1등급 판정을 받고 있으며, 1등급 기준은 체세포수 20만 개 미만, 세균수 3만 개 미만으로, 미국(세균수 10만 개 이하)과 EU(체세포수 40만 개 이하) 기준보다도 더 엄격한 수준이다. 또한 착유 후 3시간 이내 집유, 전 구간 4도 이하 냉장 운송 등 철저한 콜드체인 시스템으로 세계적인 신선도를 유지하고 있다.그 신뢰와 신선함을 시민이 직접 체험할 수 있는 자리가 바로 ‘밀크&치즈 페스티벌’이다. 행사장에서는 우유의 가치와 즐거움을 동시에 느낄 수 있는 체험 프로그램이 다채롭게 펼쳐진다. ‘치즈듬뿍 식빵피자’, ‘치즈 달걀찜’, ‘우유치즈 아이스크림’, ‘3분 치즈컵떡’ 등을 만드는 요리 체험에 참여할 수 있고, 직접 만든 음식을 함께 나누며 국산 우유와 치즈의 맛과 쓰임을 배울 수 있다.또한 ‘도심 속 목장 나들이’를 함께 진행하여 블록 K-MILK 만들기, 신선체크 자석 만들기, 우유비누 만들기, 신선우유 모자 만들기 등 우유의 신선도 관리와 위생 시스템을 놀이처럼 배울 수 있는 프로그램이 운영된다. 목장 포토존에서 젖소 캐릭터와 기념사진을 찍거나, 캐릭터 공연을 관람하며 우유와 친숙해지는 시간을 갖게 된다. 더불어, 행사장 곳곳에는 우유로 만든 음료를 맛볼 수 있는 ‘신선라떼 자율시음존’, 우유로 만든 디저트와 음료를 즐길 수 있는 ‘우유카페’ 등이 운영된다.우유자조금관리위원회는 “국산 우유는 엄격한 품질관리와 낙농가의 노력이 만들어낸 세계적 수준의 식품”이라며 “이번 페스티벌은 그 신뢰를 국민과 나누는 축제의 장이 될 것”이라고 전했다. 이어 “짧은 역사 속에서도 꾸준히 발전해온 한국 낙농의 저력을 직접 보고, 맛보고, 느껴보길 바란다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com