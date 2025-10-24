멕시카나치킨, 바삭함과 매콤함 강조한 ‘와삭칸’ 화제

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나의 메가히트 제품 ‘와삭칸’이 소비자들의 폭발적인 호응과 함께 치킨 시장의 새로운 강자로 떠오르고 있다. 제품 특유의 바삭하고 매콤한 식감과 독특한 비주얼로 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통하여 출시 초반부터 큰 화제를 모아 온 ‘와삭칸’은 ‘숨길 수 없는 와삭함’이라는 컨셉으로 치킨의 메인 소비층인 젊은 세대는 물론 고객층의 폭을 점차적으로 확대하고 있다.멕시카나치킨의 ‘와삭칸’은 기존의 후라이드 치킨보다 바삭하고 차별화된 식감을 구현하는데 주력하여 제품 개발을 진행했으며, 매운맛 카테고리 제품으로서의 차별화를 위하여 멕시카나가 장기간에 걸친 연구 개발을 통해 선보인 제품이다.‘와삭칸’은 소리까지 바삭한 식감에 겉과 속이 고루 매콤한 맛이 조화를 이루어 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 제품으로, 단기간에 폭넓은 매니아층을 확보해 나아가며 ‘와삭칸’에 대한 소비자 선호도는 상승세를 유지하고 있다.멕시카나 치킨은 제품의 독특하고 트렌디한 컨셉에 맞게 광고 전략에도 차별화를 시도하며 소비자들의 눈길을 사로잡고 있다. 총 3가지 테마로 각각 제작된 이번 ‘와삭칸’ 광고 영상은 제품의 컨셉과 어울리는 ‘독특함’과 ‘독창성’이 돋보이며, 특히 제작 과정에 AI를 활용하여 SF적인 요소를 높임과 동시에 빅모델의 활용 없이도 보는 이들의 시선을 사로잡는 높은 완성도를 보이며 제품 인기 상승에 견인 역할을 해내고 있다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “‘와삭칸’은 다양함과 독특함을 추구하는 고객의 니즈와 빠르게 변하는 최근 소비 시장의 트렌드를 반영해 각고의 노력과 연구 끝에 탄생시킨 제품으로, 바삭함과 매운 맛의 재해석을 통한 제품 차별화에 중점을 뒀다. ‘와삭칸’만이 가진 독특한 매력에 고객 분들이 큰 만족감을 느낄 수 있을 거라고 확신한다. 고객 여러분들의 관심과 성원 부탁드리며, 보다 나은 품질과 서비스로 보답할 수 있도록 노력 하겠다”고 전했다.한편, 멕시카나가 선보인 이번 ‘와삭칸’ 광고 영상은 멕시카나치킨 공식 유튜브 채널을 비롯해 다양한 매체에서 시청할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com