홈 한경BUSINESS [속보] 이 대통령 "사적 이익 위해 공적 권한 남용, 결코 용남 못해" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510237929b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.23 14:14 수정2025.10.23 14:15 강홍민 기자 대통령실사진기자단이 대통령 "사적 이익 위해 공적 권한 남용, 결코 용남 못해"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “꼬리 내린 교촌치킨” 결국 중량 복구 972세대 고정수요… ‘부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트’ 단지 내 상가 눈길 "LG엔솔 지분 팔아 자사주 매입하라" 英펀드 요구에…LG화학 '52주 신고가' “전세금 받고 도주?” 외국인 임대인 ‘먹튀’ 논란 코스피, 사상 첫 3900선 돌파