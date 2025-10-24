AI 코딩밸리, 챗GPT·제미나이 등 AI 활용 학습 코스 출시

유리프트(대표 이비호)가 운영하는 AI·코딩 학습앱 'AI 코딩밸리'가 생성형 AI 실전 활용 학습 코스를 출시했다고 24일 밝혔다. 이번 출시는 ‘챗GPT, Gemini(제미나이), 클로드’ 등 20여 개 AI 툴을 초보자부터 직장인, 1인 기업가 등 누구나 간편하게 학습하고 실무에 적용 가능하도록 구성됐다.AI 코딩밸리의 AI 활용 학습 코스는 AI 가속화 시대에 발맞춰 빠른 학습을 돕는다. 모든 코스는 강의와 실습을 결합한 커리큘럼으로 구성되어, 이론을 넘어 실무 활용까지 연결된다.AI 활용 학습 코스는 'AI 활용 과정'과 'AI 개발 과정' 두 카테고리로 나누어져 있다. 먼저 'AI 활용 과정'은 일상과 업무에 즉시 적용 가능한 7개 코스로 구성됐다. ▲챗GPT와 제미나이로 업무 생산성을 높이는 'AI 업무 꿀팁' ▲ 광고 소재 제작 등 마케팅 업무를 자동화하는 'AI 마케팅' ▲ AI와 손쉽게 해외여행을 계획하는 'AI 해외여행' 등이 대표적이다. 이 외에도 'AI 바이브 코딩 입문', '챗GPT 완전 정복', '제미나이 완전 정복', 'Claude MCP 활용' 등의 코스가 포함됐다.AI 개발 과정'은 파이썬과 AI를 활용한 실무 자동화에 초점을 맞췄다. 'GPT 프롬프트 엔지니어링', '파이썬 GPT 업무 자동화', '파이썬 AI 주식 분석', '파이썬 AI ETF 분석' 등 총 4개 코스로 구성됐다.특히 AI 코딩밸리는 차별화된 학습 환경을 제공한다. ▲AI 활용 강의라는 특성에 맞춰 생성형 AI 강사로 구성된 일부 강의와 ▲실생활 예시를 반영한 학습 드라마로 개념을 쉽게 이해하도록 도우며 ▲플랫폼 내 LLM 실습 환경에서 챗GPT, 클로드 등을 직접 체험하며 복습할 수 있다.이비호 유리프트 대표는 "AI 코딩밸리는 AI 시대에 누구나 쉽고 재미있게 AI와 코딩을 배우고 활용할 수 있도록 기획한 교육 콘텐츠"라고 밝히며 "앞으로도 콘텐츠를 지속 확장해 전 국민이 일상 전반에서 AI를 쉽게 활용할 수 있는 실전형 교육을 제공하겠다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com