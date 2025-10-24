센티언트, 웨인힐스 브라이언트 등 서울 연사 초청

개방형 AGI 개발 프로토콜을 구축하는 센티언트(Sentient)가 한국에 첫 Korea Open AGI Symposium 2025을 열어 카이스트, 서울대, 웨인힐스 브라이언트에이아이 USA 등 연사 초청한다고 밝혔다. 국내외 전문가들과 Open AGI, web3, 블록체인 모델에 직접 협업 및 교류할 수 있는 네트워킹 자리를 갖는다는 계획이다.센티언트는 피터 틸의 파운더스 펀드가 주도하는 라운드에서 총 8,500만 달러(약 1,200억원)규모의 투자를 유치한 AI 블록체인 스타트업이다.폴리곤의 공동 창립자 샌딥 나일월이 센티언트의 핵심 기여자로 참여하며 이번 한국서울 법인지사 또한 올해 설립 예정이다.한국 대학기관 서울대/카이스트 및 인공지능 스타트업 웨인힐스 브라이언트에이아이와도 올해부터 Open AGI(Open Artificial General Intelligence), 블록체인 강화 모델에 대한 경량화 시스템을 다각도로 기술 제휴 예정이다.이번 참여하는 대학 기관 및 주요 스타트업에게도 센티언트 주요 투자자들을 소개하여 투자브릿지 역할을 한다.웨인힐스 브라이언트 AI USA 미국법인 관계자는 “한국에서 APEC 세계정상회담 과 케이팝 데몬 헌터스 Kpop으로 전 세계가 한국에 관심을 두고 있다”며, “이번 센티언트와도 AGI 블록체인을 기술제휴를 통해 좋은 성과를 내겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com