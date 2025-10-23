음저협, 문화체육관광부 국정감사서 여야 의원들 집중 질타

한국음악저작권협회 제공

한국음악저작권협회(이하 음저협)의 방만 운영이 국정감사에서 여야 의원들에게 집중 질타를 받았다.음저협이 저작권 사용료율을 심의받는 한국저작권위원회(이하 저작권위)의 전,현직 위원들에게 수억원대의 자문료를 지급해 온 것으로 드러났다. 더불어 폐쇄적인 운영 방식에 대해서도 문제가 제기됐다.23일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 김재원 조국혁신당 의원은 "심의를 받아야 하는 음저협이 심의를 하는 저작권위 전·현직 위원들에게 자문료를 주고 있었다"며 "재판관이 피고로부터 돈 받는 것과 뭐가 다르냐"고 질타했다.김 의원이 공개한 자료에 따르면, 음저협은 2023년부터 올해까지 '저작권 정책 연구 자문' 계약으로 약 6억원을 지급했다. 자문위원 중에는 저작권위, 저작권보호원 등에서 동시에 활동하는 이들이 포함됐다고 김 의원은 주장했다.김 의원은 "음저협 자문료를 받던 그 시기에 한 교수는 저작권위로부터 '저작권료 징수와 분배', 'AI 법제도 개선 방안' 등 음저협과 밀접하게 연관된 연구를 의뢰받아 수행했다"며 연구의 중립성 문제를 제기했다.또한 "음저협이 문체부로부터 업무 점검을 받기 직전인 2025년 5월, 전병극 전 문체부 차관과 저작권 정책관 출신 차관급 인사를 자문으로 추가했다"며 "업무 점검을 무마하려는 시도 아니냐"는 의혹도 제기했다.이날 국감에서는 음저협의 방만 경영도 도마 위에 올랐다.박정하 국민의힘 의원은 "음저협이 회원 5만 5000명, 연간 징수액 4000억 원 규모의 국내 최대 저작권 신탁기관임에도 공공성과 투명성이 무너졌다"며 "임원들이 협회 자금을 개인 돈처럼 썼다"고 비판했다.박 의원은 "임원들이 13개 이상 위원회에 참가해 회의수당 형식으로 연간 5천만 원~6천만 원을 지급받았다"며 "회장 '품위유지비'로 미용비, 넥타이 세탁비 2만 5000원까지 집행됐다"고 밝혔다.이어 "주류 판매점에서 이틀간 1200만 원, 골프장에서 연속 결제" 같은 사례도 지적됐다.또 박 의원은 "회원이 5만 5000명인데 회장 선출 자격은 정회원에게만 주어지고 정회원은 1.7%인 약 900명에 불과하다"며 "특정 선거인단을 유지하는 구조"라고 지적했다.정향미 문체부 저작권국장은 "2018년부터 시정명령을 내려왔지만 조직 운영 전반에 대한 개입은 법적 한계가 있었다"면서도 "창작자들의 재산권을 맡은 대리자들이 본분을 망각한 잘못된 관행에 합당한 대책을 마련하고 재발 방지 장치를 강구하겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com