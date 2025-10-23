루체비타헬스케어, 英 던힐가·두바이 인터네셔널 인베스트먼트 컴퍼니·포켓로켓과 유럽·중동 공략

뷰티 디바이스 및 고기능성 앰플 전문 기업 루체비타헬스케어는 영국 럭셔리 브랜드 '알프레드 던힐' 가문의 크리스 던힐과 Dubai International Investment Company의 로버트 W. 마스켈, 디지털 플랫폼 기업 포켓로켓의 엠마 엘리스 바커가 주요 파트너로 함께 참여했다고 밝혔다.이번 계약은 루체비타헬스케어의 고도화된 홈 뷰티 디바이스 V-300과 기능성 앰플 라인(V-STAR, V-FLOWER) 및 고기능성 화장품라인을 영국 시장에 독점 공급하는 것을 골자로 한다.루체비타헬스케어는 독자적인 Five-Sonic Wave 기술을 기반으로, 고순도 PN등 기능성 성분의 피부 침투율을 극대화하는 홈 뷰티 디바이스 V-300과 전용 앰플을 개발 및 생산하는 데 주력해왔다.파트너사인 포켓로켓은 영국의 뷰티 인플루언서 엠마 엘리스 바커 대표가 운영하는 디지털 장수 플랫폼 기업으로, ‘The Ultimate Anti-Aging & Regeneration App’을 비전으로 첨단 AI 기술을 활용한 종합 웰니스 프로토콜을 제공하며, ‘건강 수명’ 연장에 초점을 맞춘 서비스를 선보이고 있다.이번 파트너십을 계기로 영국 주요 거점에 오프라인 플래그십 매장을 오픈하고, 매장 내에 루체비타헬스케어 V-300 전용 체험존을 운영할 예정이다.또한, 루체비타헬스케어와 영국 파트너사는 영국 내 홈케어 시장 확대를 위해 ‘V-300 렌탈 프로그램’을 공동 런칭했다. 고가 프리미엄 디바이스를 구독형으로 이용할 수 있는 프로그램이다.엠마 엘리스 바커 대표와 함께, 크리스 던힐, 그리고 글로벌 투자 전문가인 로버트 W. 마스켈 파트너는 영국의 고급화 전략에 부합하는 프리미엄 유통 채널 발굴을 주도하고 있다. 크리스 던힐은 던힐 가문이 수 세대에 걸쳐 구축한 전통적인 프리미엄 유통망과 하이엔드 네트워크를, 로버트 마스켈은 글로벌 투자사로서의 자금력과 네트워크를 동원하여 영국 런던의 명품 백화점 하비 니콜스 입점을 위한 협의를 진행 중이다.이번 파트너십은 유럽 시장뿐만 아니라 중동 시장 선점의 발판이 될 것으로 보인다. 특히 핵심 파트너인 두바이 국제 투자 회사의 중동 네트워크를 기반으로, 루체비타헬스케어는 V-300의 우수한 기술력과 제품력을 바탕으로 바레인의 대형 병원에 제품 대량 발주를 준비 중이다.루체비타헬스케어는 “이번 독점 계약과 영국 던힐 가문, 두바이 투자사 등 영향력 있는 파트너들의 합류를 통해 V-300이 영국 시장을 넘어 유럽과 중동 시장에 성공적으로 진입하는 결정적인 교두보를 마련했다”며, “혁신적인 디지털 플랫폼과 오프라인 체험존, 그리고 렌탈 모델을 기반으로 글로벌 프리미엄 홈 에스테틱 시장에서 독보적인 리더십을 구축할 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com