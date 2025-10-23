랩센트럴(LabCentral) 내 설치된 제이오텍의 연구장비

국내 연구장비 전문기업 ㈜제이오텍(Jeio Tech)이 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 비영리 공동 연구공간 랩센트럴과 전략적 파트너십을 체결하고, 글로벌 바이오 스타트업의 연구 혁신 지원에 나선다.이번 협약을 통해 제이오텍은 랩센트럴에 고급 연구장비와 기술 서비스를 공급해 초기 단계 바이오 스타트업들이 인프라 투자 부담 없이 연구에 전념할 수 있도록 돕는다.1988년에 설립된 제이오텍은 연구 및 환경시험 장비 분야에서 30여 년간 축적된 기술력과 신뢰를 바탕으로 전 세계 80여 개국에 제품을 수출하고 있으며, 미국과 일본에 현지 법인을 운영 중이다. 이번 협력을 통해 제이오텍은 글로벌 연구 생태계 내 입지를 강화하고, 미국 내 유망 바이오 벤처들과의 협업 기회를 확대할 계획이다.랩센트럴은 2013년 설립된 비영리 기관으로, 케임브리지 지역과 하버드 대학교에서 약 20만 ft² 이상 규모의 공유 연구실과 오피스 공간을 운영하며 잠재력이 큰 생명과학 및 바이오테크 스타트업을 지원하고 있다. 글로벌 연구장비 기업인 에펜도르프, 써모 피셔, 애질런트 등이 이미 협찬사로 참여하고 있다.제이오텍 김기성 대표이사는 “랩센트럴과의 협력은 제이오텍이 추구하는 ‘Your Lab Companion’이라는 기업 슬로건을 실현하는 중요한 발걸음”이라며 “안전하고 신뢰할 수 있는 고품질 연구장비를 통해 연구자들이 과학적 탐구에 몰입할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.랩센트럴의 매기 오툴 CEO는 “제이오텍의 합류를 진심으로 환영한다”며 “그들이 제공하는 장비와 전문성은 입주 스타트업들의 혁신 연구에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com