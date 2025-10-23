러쉬, 오션 플라스틱 방지 인증 용기 지속 확대

현재 300만 개 이상의 플라스틱 용기 대체

인도네시아서 수거된 플라스틱 폐기물 재활용

코스메틱 브랜드 러쉬(LUSH)가 글로벌 뷰티업계 최초로 ‘오션 플라스틱 방지 인증(Prevented Ocean Plastic™, 이하 POP)’ 용기를 지속적으로 확대하고 있다.러쉬는 지난 2024년부터 영국의 포장재 제조업체 ‘스펙트라 패키징(Spectra Packaging)’과 협력해 제품 용기를 POP 용기로 전환해왔다. POP 용기 플라스틱은 인도네시아 해안 50km 이내 오염 취약 지역에서 수거된 폐기물을 활용한 것으로, 폐기물이 바다로 유입되기 전 차단 및 재활용된 자원이다.POP 용기 전환은 ‘세상을 더 러쉬스럽게(Lusher Than We Found It)’ 만들고자 하는 러쉬 사명 아래 진행되어, 현재까지 영국 내 공급망을 통해 약 300만 개 이상의 플라스틱 용기가 POP 용기로 전환되었다. 이뿐만 아니라, 수거 과정에 참여하는 지역 사회에 안정적인 사회·경제적 혜택을 제공한다는 점에서도 의미가 있다.러쉬는 전 제품의 약 66%를 포장재 없는 ‘네이키드(Naked)’ 형태로 선보이고 있으며, 포장 제품에는 100% 재활용 플라스틱과 지속가능한 소재를 사용한다. 또한, ‘폐쇄형 순환 시스템(Closed Loop)’을 기반으로 제품 용기의 재사용·재활용을 실천하고 있다.러쉬코리아는 2013년부터 공병 5개를 반납하면 프레쉬 페이스 마스크 1개로 교환하거나, 1개당 보증금 1천 원으로 반환해 주는 ‘브링잇백(Bring It Back, BIB)’ 제도를 운영하고 있다. 매년 약 20%의 공병 회수율을 유지하고 있으며, 지난해에는 약 38만 개의 공병을 회수했다. 한국에서는 이렇게 수거된 공병을 프레쉬 페이스 마스크 등 국내에서 제조하는 신선 제품 용기로 재활용한다.러쉬 크리에이티브 바잉팀 캐롤리나 미캘스카는 “오션 플라스틱 방지 인증을 통해 수 톤의 플라스틱이 바다로 유입되는 것을 막을 수 있었다”며 “러쉬 제품을 구매하는 고객 역시 해양 생태계와 연안 지역 사회 보호에 함께 기여하는 것”이라고 말했다. 이어 “러쉬는 Prevented Ocean Plastic™ 용기 도입을 시작으로 플라스틱 오염 저감과 지역 사회 지원 활동에 꾸준히 기여하겠다”고 덧붙였다.스펙트라 패키징의 조나단 파워웰 세일즈 디렉터는 “오션 플라스틱 방지 인증은 해양 오염을 막는 동시에 플라스틱 오염 고위험 지역 사회를 사회경제적으로 지원한다”며 “러쉬와 같은 미래지향적 파트너와 함께 긍정적인 변화를 만들어가는 것은 큰 의미가 있다”고 전했다.구현화 기자 kuh@hankyung.com