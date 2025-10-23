삼성중공업 ‘액화천연가스 생산·저장·하역설비(FLNG)’. 사진=삼성중공업

삼성중공업은 올해 3분기 연결 기준 매출 2조6348억원, 영업이익 2381억원을 기록했다고 23일 공시했다.매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 13%, 99% 증가했다.영업이익 증가는 고수익 선종인 해양 부문 매출이 늘어나는 믹스 개선 효과로 풀이된다.삼성중공업은 오는 4분기에는 상승한 선가에 따라 수주한 선박이 늘고, 해양 부문 매출 비중이 증가하면서 실적이 더 개선될 것으로 전망했다. 이에 따라 올해 매출액은 연초 가이던스로 제시한 10조5000억원을 상회할 전망이다.삼성중공업은 현재까지 액화천연가스(LNG) 운반선 7척을 포함해 총 27척, 50억달러를 수주했다.상선의 경우 수주 목표 58억달러 중 43억달러(74%)를 수주했다. 7억달러가량을 계약한 해양 부문은 연내 코랄 FLNG(부유식액화천연가스 생산저장하역설비) 등의 수주가 마무리되면 수주 목표 40억달러를 달성할 수 있을 전망이다.향후 조선·해양 시황은 LNG 운반선의 경우 미국 LNG 수출 프로젝트 승인과 물동량 증가 등을 배경으로 2027년까지 연간 80∼100척 규모가 발주될 것으로 예상된다.FLNG의 경우 견조한 중장기 LNG 수요 전망과 현재 추진 중인 개발 프로젝트를 고려할 때 꾸준한 발주가 지속될 전망이라고 삼성중공업은 전했다.삼성중공업 관계자는 "상선과 해양 모두 현재 수주 진행 상황을 감안할 때 올해 수주 목표 달성은 가능할 것"이라며 "앞으로도 양질의 수주를 바탕으로 수익성을 확대하겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com