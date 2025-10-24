사진=연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업들에 자금을 지원하고 그 대가로 정부가 주식 지분을 확보하기 위한 협의를 진행 중이라고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지 시간) 보도했다.WSJ에 따르면 아이온큐, 리게티 컴퓨팅, D-웨이브 퀀텀 등이 미국 정부의 유망 기술기업 지원사업 자금을 받는 조건으로 정부에 지분을 주는 방안을 논의중이다.퀀텀 컴퓨팅, 애텀 컴퓨팅 등 다른 기업들도 비슷한 방안을 검토중이다.각 기업이 연방정부로부터 지원받기를 원하는 금액은 최소 1000만 달러(143억원)다.다른 기술 기업들도 이 사업의 지원을 받으려고 경쟁할 전망이다.양자컴퓨팅 기업들과의 협의는 아직 마무리되지 않았으며 변경될 수 있다.상무부의 사업 공고 문건을 보면 주식 지분뿐만 아니라 특별허가, 지식재산권 사용권, 로열티, 수익배분 등에 관한 조건이 포함될 수 있도록 되어 있다.양자컴퓨팅 업계와 정부의 협의를 주도하고 있는 인사는 올해 2월에 지명돼 연방상원의 인준 절차를 거쳐 6월에 취임한 폴 더바 상무부 부장관이다.그는 트럼프 1기 행정부 때 에너지부 과학담당 차관을 지낸 후 '보어 퀀텀 테크놀로지'라는 양자컴퓨팅 기업을 공동창업하고 4년간 최고경영자(CEO)를 지냈다.트럼프 2기 행정부는 핵심 분야 기업들을 지원하는 대가로 기업의 주식 지분을 연방정부가 확보한다는 정책 기조를 세웠다.올해 8월 트럼프 2기 행정부는 전임 조 바이든 행정부 때 인텔에 주기로 약속한 지원금의 대가로 이 회사 지분 10%를 받기로 했으며, 이에 따라 미국 연방정부는 자산운용사 블랙록을 제치고 인텔의 최대주주가 될 전망이다.앞서 7월에는 미국 최대 희토류 생산업체 MP머티리얼스는 미국 국방부가 이 회사에 4억 달러를 투자해 15%의 지분을 취득하고 최대주주가 되기로 했다고 발표했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com