조계원 의원, "전문 상담사 고용과 처우 개선을 통해 피해자의 절박한 상황을 함께 극복해야"

연합뉴스

체육계 인권침해와 비리 근절을 위해 설립된 스포츠윤리센터가 전문 상담 인력 부족으로, 폭증하는 상담 및 신고 건수를 감당하지 못하고 심각한 운영난을 겪고 있는 것으로 드러났다.국회 문화체육관광위원회 소속 조계원 더불어민주당 의원이 스포츠윤리센터(이하 센터)로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 센터가 설립된 2020년 9월부터 2025년 8월까지 약 5년 간 접수된 누적 상담 건수는 15,039건, 신고 건수는 3,279건에 달했다.매년 상담 건수는 증가했다.2020년 596건에서 2024년 3,897건으로 6배 이상 폭증한 수치다. 매년 늘어나는 상담 요청에 비해 상담인력은 턱없이 부족한 수준이다.센터의 현재 상담 인력은 총 3명뿐이며, 이들마저 전문 상담사가 아닌 내부 전보 인력(상담 자격 보유 1, 조사 경력 1, 행정 지원 1)으로 임시 배치된 상태다. 기존 계약직 상담사 3인이 계약 종료 등으로 퇴사한 이후 발생한 업무 공백을 비전문담당자들이 메우고 있는 것으로 드러났다.지난해 센터에서는 상담사 채용공고를 냈으나 지원자가 없어 채용이 지연됐으며. 올해 3월에는 마지막 남은 정규직 상담사마저 퇴사, 한동안 계약직으로만 운영됐다.전문 인력 부족은 기존 인력의 업무 과중으로 이어졌다.올해 1월부터 7월까지, 상담사 1인당 평균 초과근무 시간은 129시간으로, 지난해 같은 기간의 82시간보다 57.3%나 급증했다. 총 초과근무 시간 역시 135.9%가 늘어나기도 했다.센터는 오는 11월 중 경력직 상담사 4명을 '계약직'으로 채용할 계획인 것으로 알려졌다.조 의원은 "폭증하는 신고·상담 건수는 피해자들이 기댈 곳이 센터라는 절박한 외침"이라며, "현실은 소수의 상담사에게 몰리는 과중한 업무와 '계약직 돌려막기'로 인해 피해자와의 소통의 단절"이라고 지적했다.또 "단순히 인력 몇 명을 충원하는 수준을 넘어, 피해자들이 신뢰하고 기댈 수 있도록 상담 인력의 증원 및 안정적인 고용 보장과 처우 개선을 즉각 이행해야 한다"고 촉구하며, "그것이 스포츠윤리센터가 제 역할을 다하기 위한 최소한의 조건"이라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com