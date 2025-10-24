서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습. 2024.12.30/뉴스1

국내은행의 대출 연체율이 두달 연속 오르며 금융 건전성에 우려가 커지고 있다.24일 금융감독원에 따르면 올해 8월 말 기준 국내은행의 원화 대출 연체율은 0.61%로 전월(0.57%)보다 0.04%포인트(p) 상승했다.대출 연체율은 지난 5월 말 0.64%로 8년 6개월 만에 최고치를 찍은 뒤 6월에 분기 말 연체채권 정리 영향으로 0.52%까지 낮아졌다가 7월 이후 다시 상승세를 보이고 있다.8월 중 신규연체 발생액은 2조9000억원으로 전월보다 1000억원 증가했다. 연체채권 정리규모도 1조8000억원으로 2000억원 늘었지만 신규 연체가 이를 웃돌면서 전체 연체율 상승을 이끌었다.부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.73%로 전월(0.67%)대비 0.06%p 올랐다. 대기업 대출 연체율은 0.15%로 0.01% 포인트 상승헤 그쳤지만 중소기업 대출 연체율은 0.07%p 오른 0.89%로 집계됐다.가계대출 연체율도 0.45%로 전월보다 0.02%p 상승했다. 주택담보대출(주담대)은 0.30%로 0.01%p, 신용대출 등 비주담대은 0.92%로 0.06%p 각각 올랐다.금감원은 “향후 내수부진 지속 및 대내외 불확실성에 따른 연체·부실 확대 가능성에 대비해 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 예정”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com