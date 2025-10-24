서울 중구 서울시청에서 열린 '2025년 국회 행정안전위원회 국정감사'에서 선서하고 있다. 2025.10.23 사진=연합뉴스

23일 명태균 씨와 국정감사에 나란히 출석해 궁지에 몰렸던 오세훈 서울시장이 자신을 ‘끝났다’고 표현한 정청래 더불어민주당 대표를 향해 강도 높은 비판을 쏟아내며 반격에 나섰다.24일 오 시장의 SNS에 따르면 그는 “정 대표가 지금 당장 해야 할 일은 국민에게 던진 ‘부동산 폭탄’을 거둬들이는 것”이라며 “서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶는 초유의 10·15 규제 탓에 이사를 가려 해도 길이 막히고, 집을 사려 해도 대출이 가로막혀 있다”고 지적했다.이어 “이사도 못 가고 대출도 못 받고 희망도 못 찾는 3중고에 시민들의 억울함만 누적되고 있고 평범한 시민이 투기꾼 취급받는 현실, 정상이 아니”라며 “서울시는 마른 수건 쥐어짜듯 재건축·재개발 속도를 높여왔지만, 정부의 규제 폭탄 한 방에 엔진이 꺼질 위기에 겨우 달리기 시작한 정비사업들이 다시 좌초될까, 시도 현장도 노심초사”라고 토로했다.특히 “여당인 민주당은 이 부동산 폭탄을 어떻게 수습할 것인지에 대해 입을 닫은 뒤 정책은 폭탄처럼 던져놓고 뒷수습은 남의 일처럼 외면하고 있다”며 “집값은 불타는데 한가로이 행안위 '저질 정치 국감' 영상을 돌려보며 오세훈 죽이기에 몰두할 여유가 있냐”고 날을 세웠다.이어 “국민들은 지금 부동산 폭탄의 파편 속에서 혼돈의 시간을 보내고 있고 사기 범죄 피의자 명태균 사건은 수사로 진실이 밝혀질 것”이라며 “정청래 대표, 내 일은 내가 알아서 할테니 국민에게 던진 부동산 폭탄이나 회수하라”고 직격했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com