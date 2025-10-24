연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 국회 행정안전위원회 국정감사에서 오세훈 서울시장과 명태균 씨가 대면한 것을 두고 "오세훈 끝났다"는 발언을 했다.정 대표는 24일 국회에서 열린 최고위원회에서 "오세훈 시장은 아마도 인생 최대 위기이자 치욕스러운 날이었을 것"이라며 "다음 서울시장은 커녕 정상적 사회생활도 보장하기 어렵겠다는 생각이 들었다"고 말했다.앞서 오 시장과 명씨는 전날 서울시 국감에서 대면했다. 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받고 자신의 후원자인 사업자 김모씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받는다.오 시장은 이날 국감장에서 오는 11월 8일 특검에서 예정된 명씨와의 대질신문을 이유로 사실관계에 대한 답변을 자제했다.반면 명씨는 "오 시장이 울면서 부탁했다. 질질 짰다"며 "오 시장과 7번 만났다"고 주장했다.이에 오 시장은 "수사기관에서 밝혀야 하므로 사실관계에 관한 답변을 자제할 수밖에 없다"고 입장을 밝혔다. 그러면서 "대질신문에서 밝히고 싶은 게 많은데, 여기서 미리 제 밑천을 이용할 이유가 없다"고 말했다.오 시장과 명씨의 특검 대질신문은 내달 8일로 예정돼 있다.한편, 정 대표는 오 시장에 "잘 이겨내기를 바란다"고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com