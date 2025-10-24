정 대표는 24일 국회에서 열린 최고위원회에서 "오세훈 시장은 아마도 인생 최대 위기이자 치욕스러운 날이었을 것"이라며 "다음 서울시장은 커녕 정상적 사회생활도 보장하기 어렵겠다는 생각이 들었다"고 말했다.
앞서 오 시장과 명씨는 전날 서울시 국감에서 대면했다. 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받고 자신의 후원자인 사업자 김모씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받는다.
오 시장은 이날 국감장에서 오는 11월 8일 특검에서 예정된 명씨와의 대질신문을 이유로 사실관계에 대한 답변을 자제했다.
반면 명씨는 "오 시장이 울면서 부탁했다. 질질 짰다"며 "오 시장과 7번 만났다"고 주장했다.
이에 오 시장은 "수사기관에서 밝혀야 하므로 사실관계에 관한 답변을 자제할 수밖에 없다"고 입장을 밝혔다. 그러면서 "대질신문에서 밝히고 싶은 게 많은데, 여기서 미리 제 밑천을 이용할 이유가 없다"고 말했다.
오 시장과 명씨의 특검 대질신문은 내달 8일로 예정돼 있다.
한편, 정 대표는 오 시장에 "잘 이겨내기를 바란다"고 전했다.
