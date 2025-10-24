에버랜드가 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존을 오는 26일 오픈한다고 18일 밝혔다.사진=연합뉴스

케이팝데몬헌터스(이하 케데헌)에 나온 한국 전통매듭에 대해 국가유산청이 홈페이지를 통해중국의 영향을 받아 만들어졌다는 잘못된 설명을 수년간 게시했다가 최근에서야 삭제한 것으로 밝혀졌다.24일 국회 문화체육관광위원회 소속 박수현 더불어민주당 의원에 따르면 국가유산청 홈페이지에는 “우리나라 매듭이 중국과의 빈번한 교류로 중국의 영향을 받았다”는 내용이 게시된 바 있다.지난 1968년 국가 무형유산으로 지정된 ‘매듭장(매듭匠)’은 고려·조선 시대부터 이어진 한국 고유의 전통 공예다.하지만 국가유산청이 홈페이지에서 전통매듭을 중국의 영향을 받은 것으로 밝히면서 중국 최대 검색 포털 바이두에는 2021년부터 “한국 매듭은 중국에서 유래됐다”는 게시물이 다수 게재된 상태다.박수현 의원실이 문제를 제기하자 지난 1일 해당 표현이 삭제됐으나 국가유산청은 언제부터 노출됐는지조차 정확히 확인하는데 난색을 표했다.국가유산청이 박 의원실에 제출한 자료에 따르면 아리랑·가야금·농악·김장 등 총 20개 한국 무형유산에 대해 중국이 자국 문화라고 주장하고 있다. 이 중 8개는 아직 한국의 국가유산으로 지정되지 않았고 6개는 중국이 한국보다 먼저 자국 무형유산으로 등록했다.박수현 의원은 “K콘텐츠가 전 세계를 선도하는 지금 오히려 한국 문화유산이 타국의 것으로 왜곡되는 문화 침탈 위험이 커지고 있다”며 “전담 조직 설치와 대응 매뉴얼 마련 등 신속하고 실효성 있는 대책이 시급하다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com