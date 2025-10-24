2025 스마트공장·자동화산업전에서 HD현대로보틱스 부스. 사진=임형택 한국경제신문 기자

HD현대로보틱스가 24일 KDB산업은행 및 국내 사모펀드 운용사 KY PE와 1800억 원 규모의 투자 유치 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약을 통해 산업은행과 KY PE는 9.1%에 해당하는 HD현대로보틱스 지분을 확보하게 됐다.앞서 HD현대로보틱스는 지난 2020년 KT로부터 500억 원의 투자금을 유치한 바 있다. 당시 5000억 원으로 평가받았던 기업가치는 이번 투자 유치 과정에서 1조 8000억 원으로 증가, 5년 만에 약 4배 상승했다.HD현대로보틱스는 이번 투자 유치의 성공 요인을 40년간 유지해 온 국내 로봇 시장 매출 1위 기업으로서의 위상과 회사가 보유한 우수한 AI 기술 역량 때문으로 분석하고 있다.KDB산업은행은 국내 로봇 산업의 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장 진출을 지원하고자 이번 투자를 주도한 것으로 알려졌다.KDB산업은행은 현재 ‘국민성장펀드’ 조성 등을 통해 국가 첨단전략산업에 대한 지원을 확대하고 있는 상황이다.HD현대로보틱스는 투자 유치를 통해 확보한 자금을 ▲피지컬 AI 기반 차세대 핵심 기술 개발 ▲해외 시장 확대 ▲미래 투자를 위한 재원으로 활용한다는 계획이다.피지컬 AI 기술 분야에서는 스스로 인지·판단·행동하는 ‘로봇 파운데이션 모델(RFM)’을 확보하는데 집중, 사람의 개입이나 조작 없이 작업환경 변화에 즉각 대응할 수 있는 로봇 기술을 개발할 계획이다.HD현대로보틱스는 이 기술을 바탕으로 2026년까지 ‘용접 자동화 솔루션’을 출시, 실제 조선소 현장에 적용하고 2030년까지 가공·조립·검사·제조/물류 등 산업별 다양한 공정에 맞춘 AI 로봇 솔루션을 선보일 계획이다.고객 니즈에 따른 다양한 맞춤형 모델 개발도 이어간다. HD현대로보틱스는 올해 6월 산업용 로봇과 협동로봇의 장점을 결합한 하이브리드 협동로봇 ‘HDC 시리즈’를 공개하고, 최근에는 독일 노이라로보틱스와 ‘조선 산업용 4족 보행 용접 자동화 휴머노이드’ 개발 및 실증에 돌입한 바 있다.아울러 HD현대로보틱스는 미국, 유럽 등 선진 시장 공략을 강화하는 한편 국내외 연구개발 인력 확보, AI 공장 구축 등 미래 성장동력 확보에 나선다. 우수기업 지분투자도 적극 검토한다.HD현대로보틱스 김완수 대표는 “이번 투자 유치는 회사의 미래 동력을 확보하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는 중요한 계기가 될 것”이라며 “AI 기반 차세대 로봇 솔루션을 중심으로 산업 현장의 혁신을 이끌고 국내·외 시장 공략을 강화할 계획”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com