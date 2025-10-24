비규제 지역 시흥서 분양가상한제 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’ 분양

최근 발표된 10·15 부동산 대책에서 경기도 시흥시가 규제지역 지정에서 제외되면서 시흥 부동산 시장이 반사이익 기대감으로 들썩이고 있다.정부는 이번 대책을 통해 서울 전역을 비롯해 과천, 분당 등 경기 12개 지역을 조정대상지역 및 투기과열지구로 지정하고, 이들 전 지역을 토지거래허가구역으로까지 묶는 ‘삼중규제’를 시행했다.이에 따라 무주택자의 주택담보대출비율(LTV)은 70%에서 40%로 축소되고, 전세대출 및 신용대출 차주의 규제지역 주택 구입 제한 등 금융 규제가 즉시 적용된다. 또한 고가주택의 경우 대출 한도가 시가 15억 초과 최대 4억원, 25억 초과 최대 2억원으로 크게 낮아졌다.반면 시흥시의 경우 이번 규제에서 제외되며 풍선효과 지역으로 주목받고 있다.특히 그 중에서도 시흥거모지구가 관심의 중심에 서 있다. 시흥거모지구는 시흥시 거모동·군자동 일원 약 152만4,243㎡(약 46만평) 규모의 부지에 조성되는 공공택지지구로, 주거시설을 비롯해 교육·문화·상업·녹지 공간이 체계적으로 들어설 예정이다. 이와 함께 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 기대되며, 시흥 배곧신도시·장현지구·목감지구·은계지구를 잇는 수도권 서남부의 신흥 주거벨트로 자리매김할 것이란 기대감이 높다.이러한 가운데 오는 11월에는 모아주택산업·㈜로제비앙건설이 시흥거모지구 B6블록에서 '시흥거모 엘가 로제비앙'을 분양할 예정이라고 밝혀 이목이 집중되고 있다. 이 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성되며, 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성되는 것이 특징이다.시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 내에서도 우수한 입지 여건이 눈길을 끈다. 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능하며, 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있다. 여기에 지구 내 조성될 다양한 공원 부지도 인접해 있다.또한 바로 옆 중심상업지구가 계획돼 있어 다양한 생활 인프라도 손쉽게 이용 가능하다. 여기에 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 시화점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원 메가박스 등 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라를 모두 누릴 수 있어 주거 편의성도 우수하다.시흥거모 엘가 로제비앙은 우수한 품질을 입증 받은 ‘모아엘가’ 브랜드와, 높은 신용등급의 탄탄한 신뢰성을 가진 ‘로제비앙’ 브랜드만의 차별화된 설계가 적용된다.단지는 먼저 남향 위주 배치와 함께 4베이 판상형 맞통풍 구조 설계(일부 타입 제외)를 도입해 개방감과 채광 통풍을 확대했다. 또 타입별로는 대형 워크인 드레스룸, 팬트리, ‘ㄷ’자 주방 설계 등을 적용해 수납공간과 공간활용성을 높였다.여기에 단지 내에는 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티가 마련되고, 세대창고 등도 도입될 예정이다.한편, 시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련되며, 11월 중 오픈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com