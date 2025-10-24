수원 유일 비규제 지역 '권선구' 반사이익 기대감에 수요층 관심 커져

정부가 고강도 규제를 담은 10.15 대책을 발표한 가운데, 이를 피한 수도권 지역이 풍선효과 기대감으로 꿈틀대고 있다.정부는 지난 15일 ‘긴급 가계부채 점검 회의’를 열고 규제지역·토지거래허가구역 확대와 추가 대출 규제를 담은 10.15 부동산 대책을 발표했다.이날 10·15 대책에 따라 지정된 규제지역은 서울 25개구와 경기 과천시, 광명시, 수원시 영통·장안·팔달구, 성남시 분당·수정·중원구, 안양시 동안구, 용인시 수지구, 의왕시, 하남시 12개 지역이다. 이에 따라 이들 지역은 ▲주택담보대출 LTV·DTI 비율 제한▲주택 분양권 전매제한 ▲대출·청약·세제 강화 등 기존 대비 더 강도 높은 규제를 적용받게 된다.여기에 이들 지역은 동시에 내년 말까지 토지거래허가구역으로도 묶이게 돼 실거주 의무가 강화되고 갭투자가 원천 차단될 방침이다.상황이 이렇자, 수요자들의 눈은 이와 같은 규제를 피한 수도권 지역으로 집중되는 모습이다. 과거 부동산 시장이 규제를 피한 주변 지역의 상승세가 이어져 왔던 학습사례가 있기 때문이다. 실제 과거 문재인 정부 시절에는 규제지역을 발표할 때 마다 이를 피해간 지역의 집값이 오르는 풍선 효과가 전국 곳곳에서 발생하기도 했다.이러한 가운데 가장 주목 받고 있는 곳은 수원시 권선구다. 수원시에서 유일하게 규제 지역에 포함되지 않아, 이러한 풍선효과를 누릴 최적지로 부상하고 있어서다.이 같은 흐름 속에서 권선구에서는 지난해 12월 준공을 마친 ‘힐스테이트 수원파크포레’가 주목받고 있다. 단지가 규제를 피한 권선구 내에서도 신설 예정인 ‘신분당선 구운역(가칭)’과 가까워 직접적인 수혜가 기대되고 있어서다.힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모다. 전용면적 84·113㎡로 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성된다.특히 단지는 준공 후 특별 분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 관심을 얻고 있다.한편, 힐스테이트 수원파크포레는 이러한 금융혜택뿐만 아니라 주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있는 주거쾌적성을 갖췄다.또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있다.힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트의 혁신설계가 곳곳에 적용됐다. 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있다. 또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입했다.힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 힐스테이트 수원파크포레 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com