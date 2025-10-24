글로벌 인기로 확장 가속… 무신사 스탠다드, SPA 시장 주도

고물가와 경기 불확실성 속에서 소비 양극화가 심화되면서 합리적 가격과 높은 품질을 갖춘 SPA(제조·유통 일원화) 브랜드가 주목받고 있다. 이 같은 환경에서 토종 SPA 브랜드 무신사 스탠다드는 공격적인 출점 전략과 차별화된 상품 기획력을 앞세워 국내 SPA 시장의 판도를 바꾸고 있다.업계에 따르면 무신사 스탠다드는 내달 말 경기 고양시 스타필드에 31번째 오프라인 매장을 열 예정이다. 올해에만 12개 신규 매장을 오픈하며 매달 1~2개꼴로 점포 수를 늘려, 후발주자임에도 불구하고 단기간에 시장 내 입지를 확장하고 있다. 주요 복합쇼핑몰과 리테일 유통사에서는 무신사 스탠다드를 2030세대 중심 고객 유입을 위한 ‘앵커 테넌트’로 지정하며, 주력 브랜드로 평가한다.브랜드 경쟁력의 핵심은 상품력이다. ‘트렌디한 기본템을 합리적인 가격에 제공한다’는 전략을 기반으로, 시티 레저(City Leisure) 컬렉션 등 계절별 상품 라인을 성공적으로 안착시켰다. 이번 겨울 시즌 경량 패딩은 출시 두 달 만에 3만 장 이상 판매되며 대표 히트 아이템으로 떠올랐다.성숙기에 접어든 국내 SPA 시장에서 새로운 성장 돌파구를 찾았다는 점도 주목된다. 무신사 스탠다드는 최근 뷰티 라인 강화에 나서며 시장 다각화를 시도했다. 지난 9월 선보인 초저가 뷰티 8종은 온·오프라인에서 연일 품절을 기록했고, 출시 직후 보름간 거래액은 전년 대비 약 두 배 증가했다.오프라인 매장 성과도 눈에 띈다. 지난 9월 한 달간 전국 28개 매장의 누적 방문객 수는 200만 명을 돌파했다. 서울 명동과 성수 등 주요 점포에서는 거래액의 절반가량이 외국인 고객으로부터 발생하며, 중국 단체 관광객의 무비자 입국 재개 이후 명동점의 중국인 고객 거래액은 전주 대비 71% 증가했다. 이를 통해 무신사 스탠다드가 국내 2030 세대뿐 아니라 글로벌 고객에게도 확실한 매력을 갖추고 있음을 확인할 수 있다.무신사 스탠다드는 국내 시장에서의 탄탄한 성장세를 바탕으로 연말 해외 시장 진출도 본격화한다. 오는 12월 중순 상하이에 플래그십 스토어를 열며 글로벌 시장 공략에 나설 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com