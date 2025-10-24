한-아세안센터, ‘2025 아세안 청년 커리어 멘토십’ 개최

한-아세안센터(사무총장 김재신)는 오늘 10월 25일(토) 한-아세안센터에서 주한아세안유학생회(AYNK: ASEAN Youth Network in Korea)와 함께 '2025 아세안 청년 커리어 멘토십 프로그램'을 개최한다.이번 행사는 졸업 후 한국에서 취업을 희망하는 주한 아세안 유학생들을 대상으로 한국 기업에 근무 중인 아세안 선배들이 실질적인 경험과 조언을 제공하도록 기획됐다. 센터는 2017년부터 한국 대학에 재학 중인 아세안 학생들의 진로 탐색을 돕기 위해 매년 아세안 청년 커리어 멘토십 프로그램을 개최해 왔다.커리어 멘토십 프로그램은 총 3개 세션으로 이루어진다. 첫 번째 '취업 비자에 대한 모든 것' 세션에서는 졸업 후 한국 내 취업 비자 취득을 위한 요건과 절차 등 필수 정보를 제공한다. 두 번째 '아세안 선배에게 직접 듣다: 아세안 청년 멘토링' 세션에서는 요식업, 핀테크, 에너지 솔루션, 미술품 물류 등 다양한 분야의 한국 기업에 재직 중인 아세안 선배들이 취업 준비 과정, 한국 기업 문화 적응기, 개인적인 팁 등 생생한 경험을 공유한다. 마지막 '1:1 피어 리뷰(Peer-review) 및 네트워킹' 세션에서는 참가자들이 아세안 멘토들에게 일대일로 질문하고 조언을 얻으며 자유롭게 교류하는 시간을 갖는다.김재신 한-아세안센터 사무총장은 “이번 프로그램을 통해 아세안 청년들이 한국 유학에 이어 한국 기업에서 근무하기 위한 실용적인 정보와 기회를 얻어 취업 역량을 강화하고, 나아가 한-아세안 관계 발전을 이끌어 나갈 인재로 성장하길 기대한다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com