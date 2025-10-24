서울 소재 재수학원 스케치.2025.01.26 사진=한경 최혁 기자

N수생 5명 중 1명은 월평균 가구소득이 800만 원 이상으로 일반 임금근로자 평균의 두 배를 넘는 수준인 것으로 나타났다.사교육비의 대부분을 보호자가 부담했다는 응답이 압도적이어서 ‘경제력이 있는 집안의 재수’라는 현실이 수치로 드러났다.23일 국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원실이 교육부로부터 제출받은 ‘N수생 사교육비 조사 모델 개발 용역’ 결과보고서에 따르면 조사 대상 N수생 중 가장 많은 비율(23.4%)이 월평균 800만 원 이상 가구소득에 속했다. 500~600만원 미만 구간은 8.6%나타났다.조사는 17개 일반대의 2024학년도 신입생 1851명을 대상으로 진행됐다.보고서는 “우리나라 임금근로자의 명목 월평균 임금이 364만 원 수준임을 고려할 때 N수를 선택한 학생들의 가정형편이 평균보다 상당히 높다”고 분석했다.사교육비 부담 주체를 묻는 항목에서도 경제력 격차가 드러났다. ‘보호자가 사교육비의 90% 이상을 부담 했다’는 응답이 74.6%에 달했고 ‘본인이 10% 미만을 부담 했다’는 응답은 78.5%로 나타났다.사실상 부모의 경제력이 N수 여부를 결정짓는 핵심 요인으로 작용한 셈이다.김 의원은 “N수생 증가세가 두드러지고 있지만 그 현황이나 사교육 등 실태 파악은 사실상 부재하다”며 “N수생 사교육비의 유형 및 규모, 정부 교육정책의 영향력, N수생 증가를 어떻게 봐야 할지 등을 살펴보기 위해 꾸준히 추진해야 할 것”이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com