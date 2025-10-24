시민들이 핼러윈데이 장식물로 꾸며 놓은 서울 용산구 이태원의 한 주점 앞을 지나가고 있다. 신경훈 기자 khshin@hankyung.com

핼러윈데이(10월31일)를 일주일 앞두고 인파밀집 사고를 예방하고자 행정안전부가 인파위기경보 ‘주의’ 단계를 발령하기로 한 가운데 서울시가 이번 주부터 홍대․이태원․성수 등 14개 주요 인파밀집예상 지역을 대상으로 ‘특별 안전관리대책’을 시행한다.24일 서울시에 따르면 10월 24일부터 11월 2일까지 ‘핼러윈 중점 안전관리기간’으로 정하고 행정안전부·자치구·경찰·소방 등 유관기관과 사전점검부터 현장 순찰, 실시간 모니터링, 인파 분산까지 전 단계에 걸쳐 빈틈없는 대응체계를 가동한다고 밝혔다.위험 요소는 사전 점검을 통해 선제적으로 제거하고 관계기관의 상황전파 및 정보공유 체계를 강화해 비상대응 체계를 유지한다는 방침이다.특히 지역별 여건과 특성을 반영한 예측·예방 중심의 맞춤형 안전관리로 안전사고를 사전에 차단하고 시민 안전을 확보한다는 계획이다.인파밀집 예상지역은 14곳(10개 자치구)으로 ①이태원 관광특구②홍대 관광특구 ③성수동 카페거리 ④건대 맛의 거리 ⑤강남역 ⑥압구정로데오거리 ⑦명동거리 ⑧익선동 ⑨왕십리역 ⑩신촌 연세로 ⑪발산역 ⑫신림역 ⑬샤로수길 ⑭논현역을 포함한다.시는 해당 지역을 대상으로 사전 현장점검를 실시하고, 안전관리기간 중에는 현장 순찰과 안전 펜스 설치, 인력 배치, 교통 통제등직접적인 안전관리 활동을 추진할 계획이다.불법 주정차·보도 불법 적치물 단속을 비롯해 임시대피소 운영, 응급구조를 위한 긴급차량 및 인력 배치, 인근 병원 핫라인 구축과 이송체계관리 등을 통해 비상상황에도 신속히 대응한다.이 중 특히 많은 사람이 모일 것으로 예상되는 ▲이태원 ▲홍대 ▲성수동 ▲건대 ▲강남역 ▲압구정 ▲명동 ▲익선동 8곳은 ‘중점관리지역’으로 선정해 더 촘촘하고 철저한 안전대책을 추진한다는 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com