노소영 아트센터 나비 관장이 11월 22일 오후 서울 종로구 율곡로 아트코리아랩에서 열린 2024 아트코리아랩 페스티벌에서 모더레이터로 'AI 휴머니티'를 주제 컨퍼런스를 진행하고 있다. 사진=뉴스1

최태원 SK그룹 회장과의 이혼 소송에서 최근 대법원으로부터 불리한 판결을 받은 노소영 아트센터 나비 관장이 판결 결과에 말을 아꼈다.노 관장은 24일(현지시간) 영국 케임브리지대 아시아·중동학부에서 한국 미술 관련 강연을 마친 뒤 연합뉴스의 대법 판결 관련 질문에 “지금 그에 대한 말씀을 드리는 건 적절치 않은 것 같다”고 말했다.이달 16일 대법원은 최 회장의 상고를 받아들여, SK 측에 흘러 들어갔다는 노태우 전 대통령의 300억원 비자금을 전제로 한 2심 판단을 파기했다.앞서 2심은 노 전 대통령의 비자금이 최종현 선대회장 쪽으로 흘러 들어갔으며, 선대회장의 기존 자산과 함께 당시 선경(SK)그룹의 종잣돈이 됐다고 판단했다. 이에 따라 SK 주식도 재산 분할 대상에 포함된다고 보고, 최 회장이 노 관장에게 재산 분할로 1조3808억원을 지급하라고 판결했다.그러나 대법원이 2심 판단을 뒤집으면서 최 회장이 노 관장에게 지급해야 할 재산 분할 액수는 파기환송심 재판부가 다시 결정하게 됐다. 대법원은 SK 측에 흘러 들어갔다는 노태우 전 대통령의 300억원 비자금이 뇌물로 보인다며, 불법 조성 자금을 분할 대상으로 삼아서는 안 된다고 판단했다.한편 노 관장은 이날 케임브리지대에서 ‘인공지능(AI) 시대에 한국 미술이 가야 할 길’을 주제로 강연했다. 그는 “AI 시대에 우리는 종종 지능을 모든 문제의 궁극적 해결책으로 여기지만, 오히려 세상은 점점 더 분열되고 불평등해지며 자멸적으로 변해가고 있다”며 AI의 한계를 지적했다.이어 “이런 상황에서 과거 동아시아 사상가들이 논의한 도덕적 지향 등의 주제를 재조명해야 한다”며 “이를 통해 AI 시대에 현대 이성을 압도하는 딜레마를 헤쳐 나갈 자원을 발견할 수 있을 것”이라고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com