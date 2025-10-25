“주식도 빌려준다고?”…토스증권, 해외주식 맡기면 대여료 수익 준다

토스증권(대표 김규빈)이 고객이 보유한 해외주식을 빌려주고 대여료를 받을 수 있는 ‘주식 빌려주기 서비스’를 출시했다.이 서비스는 고객이 기존의 국내·해외주식, 해외채권 투자 외에도 보유 자산을 활용해 수익을 다각화할 수 있는 새로운 투자 방식이다. 시장이 불안정하거나 거래가 없는 휴일에도 대여료 수익을 통해 추가 위험 없이 부가 수익을 기대할 수 있다는 점이 특징이다.고객은 주식을 빌려주는 동안에도 배당금 수령과 실시간 매도가 가능하다. 대여 및 상환 과정은 모두 자동으로 처리돼 별도의 절차 없이 이용할 수 있다.서비스는 토스증권 MTS(모바일트레이딩시스템)를 통해 신청할 수 있으며, 빌려줄 종목을 직접 선택할 수 있다. 대여 현황과 대여료 수익은 실시간으로 공시돼 투명하게 관리된다.토스증권 관계자는 “주식 대여는 이미 글로벌 시장에서 자리 잡은 투자 기법으로, 일부 해외 증권사에서는 일정 자산 규모 이상의 고객에게만 제공된다”며 “토스증권은 단 1주만 보유해도 이용 가능하도록 접근 장벽을 낮춰 더 많은 고객이 새로운 수익 기회를 경험할 수 있도록 했다”고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com