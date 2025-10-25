트럼프 “김정은 만나고 싶다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 아시아 순방길에 오르며 북한 김정은 국무위원장과의 회동 의지를 재차 밝혔다. 그는 또다시 북한을 ‘뉴클리어 파워(Nuclear Power·핵무기를 가진 국가)’라고 언급했다.AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 전용기 에어포스원에서 열린 기자간담회에서 “나는 그들이 일종의 ‘뉴클리어 파워’라고 생각한다”고 말했다. 이어 “그들(북한)이 핵보유국으로 인정받아야 한다고 말한다면 글쎄, 그들은 핵무기를 많이 보유하고 있다. 나는 그 점을 말할 것”이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 올해 들어 세 차례 김 위원장을 ‘뉴클리어 파워’라고 지칭하며 북한의 핵보유 현실을 인정하는 듯한 발언을 이어왔다. 이는 북한을 다시 협상 테이블로 끌어들이려는 유인 메시지로 해석된다.그는 김 위원장과 만날 가능성에 대해 “그렇게 하고 싶다. 그(김 위원장)는 우리가 그쪽으로 간다는 것을 알고 있다”며 “잘 모르겠지만 우리는 (김 위원장 측에) 알려줬다. 그도 내가 간다는 것을 알고 있다”고 말했다. 이어 “100% 열려 있다”며 “나는 그와 아주 잘 지낸다”고 강조했다.트럼프 대통령은 오는 29~30일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 방문할 예정으로, 이번 방한 중 김 위원장과의 ‘깜짝 회동’ 가능성이 최대 관심사로 떠오르고 있다.트럼프 행정부 고위 당국자는 “대통령이 물론 미래에 김정은을 만나고 싶다는 의지를 표명했지만, 이번 순방 일정에는 없다”며 “물론 변동이 생길 수는 있다”고 말했다.한편 트럼프 대통령은 이번 순방 중 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 대만 문제를 논의할 것이라고 밝혔다. 그는 “대만 이슈는 시 주석과의 회담에서 논의 주제 중 하나가 될 것”이라고 언급했다.트럼프 대통령은 24일 밤(아시아 기준 25일 낮) 워싱턴DC를 출발해 말레이시아, 일본, 한국 순으로 4박 5일간의 순방 일정을 소화한다.정채희 기자 poof34@hankyung.com