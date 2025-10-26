대통령실 관계자는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "부동산 6채가 실거주용이면 머리 따로, 발 따로 사는 것이냐"며 "야당 대표부터 투기 자산을 정리하고 반성하는 모습을 보여야 국민이 그 진정성을 믿어줄 것"이라고 말했다.
앞서 장 대표는 이날 국회 기자간담회에서 더불어민주당이 자신을 '아파트만 4채에 오피스텔, 단독주택을 보유한 부동산 싹쓸이 특위위원장'이라고 비판한 데 대해 "투기성 자산은 없다"고 반박했다.
장 대표는 서울 구로구 자택과 지역구인 충남 보령의 아파트, 노모가 거주 중인 보령 단독주택, 국회 앞 오피스텔을 포함해 총 6채의 부동산을 보유하고 있다고 설명했다. 이 가운데 경기도 안양 아파트 지분 10분의 1, 경남 진주 아파트 지분 5분의 1은 상속을 통해 보유하고 있다고 밝혔다.
그는 또 장모의 생활비 충당을 위해 월세 수익용으로 보유한 안양 아파트 한 채를 제외하고는 모두 실거주용이라고 주장했다.
이에 대통령실 관계자는 "(장 대표가)자신의 주택과 토지를 이재명 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다"고 한 발언에 대해 "치부를 감추기 위한 아무말 대잔치"라고 일축했다.
또 장 대표가 현 정부의 부동산 정책을 비판한 데 대해서는 "투자 다변화 기조 아래 현상을 해석해야 한다"며 "부동산에서 주식시장으로의 '머니 무브'(자금 이동)가 정부 의지에 따라 나타나고 있으며, 실제 시장도 이에 호응하고 있다"고 설명했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
