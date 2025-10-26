전용기 더불어민주당 의원(경기 화성시정)이 국민의힘 장동혁 대표의 ‘아파트 4채 보유 논란’을 두고 강하게 비판했다.전 의원은 26일 자신의 SNS에 “장동혁 대표님, 실거주라구요? 차라리 부루마불이라고 하십시오”라는 글을 올리며 “장동혁 대표가 ‘아파트 4채 논란은 투기 목적이 아니다’라고 주장했지만, 투기가 아니라면 왜 집이 4채나 필요하냐”고 반문했다.그는 “서울·경기·충남·경남 등 전국 곳곳에 부동산을 차곡차곡 모아놓고도 ‘대부분 실거주’라고 주장하는 건 국민을 농락하는 수준”이라며 “충남과 경남에만 12억 원에 달하는 토지까지 보유하고 있는 걸 보면 ‘실거주’가 아니라 ‘부루마불’이라는 말이 더 정확할지도 모른다”고 꼬집었다.이어 “많은 국민은 전·월세 한 채도 버거운 현실에 내몰려 있다”며 “그런데 부동산을 쌓아놓고 ‘대부분 실거주’라면 이는 국민을 납득시키기보단 ‘대국민 조롱’으로 들릴 뿐”이라고 비판했다.전 의원은 “이쯤 되면 부동산 규제 비판도 공익이 아니라, 자기 자산 방어를 위한 ‘집값 사수전’이라는 의심을 지우기 어렵다”고 덧붙였다.또한 그는 “이런 내로남불은 장동혁 대표 한 사람의 문제가 아닐 것”이라며 “이제 국민의힘 인사들의 부동산 내로남불의 민낯을 하나씩 까보겠다”고 밝혔다.끝으로 전 의원은 “국민이 보고 있는 건 집값이 아니라 권력자들의 양심”이라고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com