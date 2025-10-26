전 의원은 26일 자신의 SNS에 “장동혁 대표님, 실거주라구요? 차라리 부루마불이라고 하십시오”라는 글을 올리며 “장동혁 대표가 ‘아파트 4채 논란은 투기 목적이 아니다’라고 주장했지만, 투기가 아니라면 왜 집이 4채나 필요하냐”고 반문했다.
그는 “서울·경기·충남·경남 등 전국 곳곳에 부동산을 차곡차곡 모아놓고도 ‘대부분 실거주’라고 주장하는 건 국민을 농락하는 수준”이라며 “충남과 경남에만 12억 원에 달하는 토지까지 보유하고 있는 걸 보면 ‘실거주’가 아니라 ‘부루마불’이라는 말이 더 정확할지도 모른다”고 꼬집었다.
이어 “많은 국민은 전·월세 한 채도 버거운 현실에 내몰려 있다”며 “그런데 부동산을 쌓아놓고 ‘대부분 실거주’라면 이는 국민을 납득시키기보단 ‘대국민 조롱’으로 들릴 뿐”이라고 비판했다.
전 의원은 “이쯤 되면 부동산 규제 비판도 공익이 아니라, 자기 자산 방어를 위한 ‘집값 사수전’이라는 의심을 지우기 어렵다”고 덧붙였다.
또한 그는 “이런 내로남불은 장동혁 대표 한 사람의 문제가 아닐 것”이라며 “이제 국민의힘 인사들의 부동산 내로남불의 민낯을 하나씩 까보겠다”고 밝혔다.
끝으로 전 의원은 “국민이 보고 있는 건 집값이 아니라 권력자들의 양심”이라고 말했다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
