서울 성동구 한 부동산 중개업소에 급매, 급전세 물건이 게시돼 있다. 사진=연합뉴스

정부의 잇따른 부동산 규제 대책 이후 서울과 수도권의 아파트 전세 매물이 급속히 줄고 있다.전세 매물 감소와 함께 월세 비중이 급격히 늘면서 전·월세 시장 불안이 확산하는 모습이다.26일 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 2만 4898건으로 2년 전(2023년 10월 25일 기준) 3만 2242건 보다 22.8% 감소했다.특히 서울 외곽지역인 노원구(-55.1%), 중랑구(-54.6%), 도봉구(-51.8%), 금천구(-51.3%) 등은 매물이 절반 이상 줄었다.경기도의 전세 매물 감소 폭은 서울의 두 배 수준이다. 같은 기간 경기 지역 전세매물은 44.6% 줄었다.수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오의 경우 전용 107.74㎡는 지난 18일 보증금 8억 3000만원에서 전세 계약을 맺어 역대 최고가를 경신했다.10·15대책을 통해 규제지역이 토지거래허가구역으로 함께 묶여 세를 낀 ‘갭투자’가 원천 차단되자 전세 매물이 급감하고 월세화가 가속하며 전·월세값 동반 급등세가 심화하고 있다는 분석이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com